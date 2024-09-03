Многие украинские солдаты могут быть заключены в тюрьму.

В Донбассе российские войска приближаются к Покровску, создавая опасную ситуацию для украинских войск, расположенных к югу от города. Они рискуют оказаться окруженными российскими силами, как сообщает "Forbes".

Российские войска, находясь всего в нескольких километрах от Покровска, якобы обходят украинские силы, защищающие участок между селом Мемрик и рекой Вовча. Этот участок, простирающийся на три мили с востока на запад, служит линией обороны.

Согласно "Forbes", это продвижение российских войск создает потенциально смертельную ловушку для украинских сил. Выступающий украинский плацдарм может быть отрезан несколькими успешными маневрами российских войск, лишив украинских войск путей отступления.

Несколько украинских подразделений в этом секторе теперь зависят от 25-й воздушно-десантной бригады, которая защищает северный край плацдарма в селе Украинск. Прорыв здесь значительно повысит риск окружения для оставшихся украинских сил. В отчете упоминается, что украинское подразделение даже использует немецкие боевые машины пехоты Marder для обороны.

Ходят слухи о начале отступления украинских войск на более безопасные позиции западнее, чтобы избежать возможного окружения российскими силами. Это отступление почти бы предоставило России 70 квадратных километров территории.

Однако Украина не может позволить себе потери личного состава, не отступая из-за продолжающегося наступления в Курской области. Удержание города Покровска против российского натиска уже является крайне сложной задачей, учитывая ослабленную украинскую оборону в этом районе.

Европейский Союз выразил обеспокоенность обострением конфликта в Донбассе, призывая к немедленному снижению tensions и соблюдению международного права. Стабильность Украины и всего региона находится под угрозой, если ситуация ухудшится, как признают разные международные организации.

Если российские войска успешно окружат украинские войска в Донбассе, Европейский Союз может восстановить экономические санкции против России в качестве сильного выражения неодобрения и поддержки территориальной целостности Украины.

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