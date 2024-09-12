Многие шахтеры находятся в затруднительном положении в Донецке

15:08 150 горняков заблокированы в шахте Доброполья из-за отключения электроэнергии из-за российских атак

150 горняков заблокированы в шахте Доброполья из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими атаками в Донбассе. Об этом сообщает "Киевский независимый" со ссылкой на Мychайло Волынца, главу украинского профсоюза горняков. Город Доброполье, ранее насчитывавший около 28 000 жителей до начала конфликта, находится примерно в 20 километрах к северу от Покровска. В последние месяцы Доброполье стало значительной целью для российских войск. Российские атаки осложнили поставку электроэнергии в Доброполье и окружающие поселения, в том числе шахты. Сообщается, что отключение электроэнергии приводит к затоплению и газированию шахтных участков. Волынец добавляет, что ситуация в регионе остается сложной.

17:08 Швеция усиливает финансирование гражданской обороны в преддверии войны

Швеция планирует удвоить свой бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы подготовиться к возможным конфликтам. Правительство в Стокгольме заявило, что уроки из войны в Украине подчеркивают важность того, чтобы ключевые части общества работали бесперебойно. Министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин объявил, что бюджет Швеции на гражданскую оборону будет увеличен на два миллиарда крон, достигнув 8,5 миллиарда крон, что эквивалентно 740 миллионам евро, в этом году. К 2028 году планируется достичь годового бюджета в 15 миллиардов крон. Бохлин сказал: "Ситуация с безопасностью остается серьезной и, как ожидается, сохранится в ближайшее время."

16:39 Путин: если Запад даст согласие на использование Украиной дальнобойного оружия, НАТО вступит в войну с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад разрешит Украине использовать дальнобойное оружие против целей в России, это будет означать, что НАТО вступило в войну с Россией. "Разрешение Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей радикально изменит характер конфликта. Это будет означать, что страны НАТО участвуют в войне в Украине", - сказал Путин в интервью государственному телевидению. Если такое решение будет принято, "это не будет чем-то иным, как прямым участием стран НАТО в украинском конфликте". Украина уже давно добивается согласия Запада на использование западного дальнобойного оружия против российских целей. Российские войска уже несколько месяцев беспрерывно атакуют инфраструктуру Украины.

16:07 Зеленский назвал китайско-бразильскую инициативу по миру "разрушительной"

Президент Украины Владимир Зеленский отверг китайско-бразильскую инициативу по миру, назвав ее "разрушительной, это просто политическое заявление". Зеленский высказал свою точку зрения в интервью бразильскому изданию Metropoles. "Как можно предлагать 'вот наша инициатива', если вы даже не посоветовались с нами?" - сказал Зеленский. Китай и Бразилия предложили провести международную конференцию по миру в мае. "Для чего это нужно?" - спросил Зеленский. В отличие от России, Украина не была проконсультирована перед объявлением предложения.

17:40 Украина: российская ракета поразила судно с зерном

По данным Украины, российская ракета поразила гражданское судно, перевозившее зерно из Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что судно находилось в открытом море в момент удара. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига описал это как "целенаправленную атаку на свободу морского судоходства и глобальную продовольственную безопасность". По словам Зеленского, судно направлялось в Египет, и жертв нет. Спикер украинского флота заявил, что судно с зерном не находилось в украинском коридоре для торговли зерном в момент удара. Вместо этого оно находилось в экономической зоне морского хозяйства Румынии. Спикер румынского флота уточнил, что судно не находилось в территориальных водах Румынии.

17:12 Президент Китая посетит Россию снова

Президент Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию в октябре. Си примет участие в саммите группы БРИКС, подтвердил министр иностранных дел Китая Ван И. Ван встречается с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге сегодня. Оба лидера высоко оценили отношения между Китаем и Россией. Ван заявил, что Си принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани, в то время как Путин похвалил прогресс в их двусторонних отношениях.

16:50 США готовы "скорректировать" военную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы скорректировать военную помощь Украине по мере необходимости. Во время пресс-конференции в Варшаве Блинкена спросили, дала ли США Украине добро на атаку целей в России с помощью западного оружия. Блинкен ответил: "Я могу сказать вам, что мы будем продолжать делать то, что мы делали: мы будем корректировать, мы будем адаптироваться, если понадобится, в том числе и в отношении инструментов, доступных Украине". Блинкен сказал, что провел "конструктивные" переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Ламми в Киеве в среду и получил представление о том, как украинцы анализируют поле битвы и определяют свои потребности. Эти аспекты будут учитываться. "И если понадобится, мы скорректируем".

16:35 Новая роль для генсека НАТО Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Норвежец займет эту должность после конференции по безопасности в феврале 2025 года. Кристоф Хюсген, который занял эту должность в 2022 году и ранее работал советником канцлера Ангелы Меркель по вопросам внешней политики, уйдет с поста председателя, в то время как самый долгопрослуживший бывший председатель Вольфганг Ишinger останется президентом совета попечителей фонда. Столтенберг уйдет с поста генсека НАТО к бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте в октябре после десяти лет службы.

16:11 В результате нападения российских сил погибли три гуманитарных работника Красного КрестаВ результате нападения российских сил погибли три украинских гуманитарных работника Красного Креста, сообщают украинские источники. Инцидент произошел в селе, расположенном в спорном районе Донецка, как объявила прокуратура Украины через Telegram. Двое других работников были доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии. "Еще один ужасающий акт агрессии. Сегодня агрессор атаковал гуманитарные автомобили Международного Комитета Красного Креста в Донецкой области", - написал президент Украины Владимир Зеленский на своей платформе. Дмитро Любинец, уполномоченный Украины по правам человека, призвал ICRC официально признать нарушение Россией стандартов Женевских конвенций.

15:45 Общественность лишена доступа к суду над адвокатами НавальногоСудья, ведущая процесс над тремя адвокатами, представляющими заключенного критика Кремля Алексея Навального в Петушках, России, быстро закрыла зал суда. Она сослалась на потенциальную провокацию со стороны сторонников Навального в качестве причины своего решения исключить общественность. Обвиняемые Вадим Кобзев, Алексей Липзер и Игорь Сергунин обвиняются в принадлежности к экстремистской организации, ссылаясь на антикоррупционный фонд, основанный Навальным.

15:18 Морской конфликт в Черном мореУкраина и Россия были вовлечены в морское и воздушное противостояние в Черном море, согласно различным отчетам. Военная разведка Украины сообщила, что российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса во время специальной операции на море. Дополнительной информации об инциденте во вторник вечером не было предоставлено в Киеве. Однако Министерство обороны России сообщило о предотвращенной попытке Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море на высокоскоростных катерах в среду. По данным, восемь из 14 катеров были якобы уничтожены, а остальные отступили. В Москве не упоминалось об утрате самолета. Однако российский военный блог Рыбар, аффилированный с Министерством обороны, сообщил, что Су-30 был сбит при защите от украинской атаки.

14:54 Уставшие украинские солдаты подчеркивают необходимость окончания конфликтаУкраинским солдатам приходится эффективно и разумно использовать свои ограниченные ресурсы. Кавита Sharma, корреспондент ntv, лично наблюдала это на передовой: изношенное советское оружие с небольшим боезапасом, а также нехватка современного западного оружия высшего уровня.

14:23 Зеленский: Россия запускает контрнаступление в КурскеРоссия начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск, согласно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это контрнаступление "соответствует украинскому плану", заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве, не предоставив дополнительных подробностей. Министерство обороны России объявило через Telegram, что российские войска освободили десять поселений в Курской области за два дня.

13:55 Критика российско-иранских отношений со стороны иранского политикаВысокопоставленный иранский политик выразил необычную критику отношений Ирана с Россией на фоне новых санкций и растущих дипломатических tensions. В посте в социальной сети Али Мотахари, бывший вице-президент иранского парламента, упомянул санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией против Ирана за поставки баллистических ракет в Россию. Иранское министерство иностранных дел решительно опровергло эти утверждения.

13:38 В городе Покровск Донецкой области прекращена подача воды и газаПосле российских атак город Покровск в Донецкой области Украины столкнулся с перебоями в водоснабжении и отсутствием газа для приготовления пищи и отопления. Водопроводный узел города недавно был поврежден в ходе боевых действий, оставив его зависимым от более чем 300 аварийных скважин для водоснабжения. Кроме того, центр распределения газа был разрушен российскими силами накануне, оставив без газа 18 000 жителей Покровска.

13:07 Сомнительный отчет о количестве российских военных кораблейРоссия, возможно, имеет лишь половину военного флота, заявленного Министерством обороны, согласно отчету независимого российского новостного портала "Агентство". В то время как Министерство обороны России оценивает участие более 400 военных кораблей в масштабных военных учениях "Океан-2024", независимые онлайн-базы данных показывают цифры от 264 до 299 военных кораблей. Черноморский флот, не участвующий в учениях, также имеет около 50 кораблей и подводных лодок. Ранее Россия обвинялась в преувеличении размера своих военных сил.

12:28 Российская разведка активизировала деятельность против Германии и БундесвераРоссийские разведывательные службы активизировали свою деятельность по шпионажу против немецкой помощи Украине и Бундесвера, согласно новому годовому отчету военной контрразведки (MAD). Стратегический интерес России к военной политике и стратегии переместился на тактический уровень. Теперь они глубоко заинтересованы в информации о военной помощи, которую Германия предоставляет Украине, в том числе о маршрутах транспортировки и процедурах развертывания оружия и боеприпасов. Тактические возможности Бундесвера сами по себе для территориальной и альянсовой обороны также стали главным объектом интереса российских разведывательных служб.

11:52 Мюнц: Угроза ядерного оружия в Берлине не была неожиданнойВеликобритания и США могут одобрить использование оружия против российской территории Украиной. Кремль успешно предотвратил это решение угрозами, как объяснил корреспондент ntv Райнер Мюнц. В результате неудивительно, что теперь специалист по ядерному оружию призвал атаковать Берлин.

11:15 Отчет: Отсрочка в решении о развертывании украинских западных дальнобойных ракет на две неделиРешение о развертывании украинских западных дальнобойных ракет в России может занять немного больше времени. Вряд ли решение будет принято до Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября, на которой планируется присутствие около 150 глав государств и правительств, как предполагает американское издание Bloomberg. Авторы статьи ссылаются на британского министра иностранных дел Ламми, который упомянул встречу в ООН как следующую возможность обсудить использование дальнобойных ракет. Согласно отчету, президент Украины Зеленский планирует повторить свою требование на встрече. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по атакам на российскую территорию. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу, а премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в тот же день.

10:31 Блинкен посещает Польшу по пути из КиеваГоссекретарь США Блинкен заезжает в Польшу, ключевого союзника Украины, по пути из Киева. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит основным логистическим центром для западной военной помощи Украине. С начала российского вторжения в Украину Польша значительно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского гиганта Boeing на сумму 10 миллиардов долларов.

09:59 Украина сообщает о 64 российских дронах и 5 ракетах в ночных атакахВоздушные силы Украины сообщают, что Россия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 иранских боевых дронов. 44 дрона были перехвачены. Военные отчеты не полностью подтверждены. Воздушная оборона также была активна вокруг Киева для перехвата приближающихся дронов.

09:11Russian Expert Advocates Stronger Nuclear Threat PostureВлиятельный российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов предлагает России четко обозначить готовность использовать ядерное оружие. По словам Караганова, опубликованным в российской газете Коммерсант, основной целью ядерной доктрины России должно быть убеждение "всех нынешних и будущих врагов в готовности России использовать ядерное оружие". Москва могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны, добавил он. США вводят в заблуждение, если претендуют на гарантии ядерной защиты для своих союзников, сказал Караганов. Ранее Караганов выступал за рассмотрение Россией возможности ядерного превентивного удара для устрашения врагов. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов играет полезную роль для Кремля, выражая взгляды, которые беспокоят Запад и делают Путина более сдержанным по сравнению с ним.

08:46 Украина надеется на approval США для западных дальнобойных ракетВ Украине растет оптимизм по поводу скорого получения разрешения на запуск атак глубоко в российскую территорию с помощью западного оружия. Во время своего визита в Киев госсекретарь США подчеркнул, что хочет убедиться, что "Украина имеет все, что ей нужно". В Великобритании уже видны признаки зеленого света:

08:04 Военная разведка Украины сообщает о сбитом российском истребителеПосле вчерашних сообщений о пропаже с радаров российского истребителя Су-30SM военная разведка Украины сообщает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Об этом сообщает Kyiv Independent. Истребитель, стоивший 50 миллионов долларов, базировавшийся на полуострове Крым, якобы был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Город Конотоп подвергся массированной атаке дронов, десятки раненыхЧисло раненых в результате массированной российской атаки дронами на энергетическую инфраструктуру города Конотоп в Сумской области возросло до 14. Об этом сообщает государственное новостное агентство Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. Среди них был поражен жилой дом в центре города.

06:42 Украинцы в Германии сохраняют защищенный статус во время посещения домаБундестаг впервые сегодня рассматривает предложенный правительством Германии пакет безопасности, который включает запрет на ножи и отзыв статуса беженца для тех, кто посещает свои родные страны. Однако есть исключения, например, для беженцев из Украины.

06:04 Российское государственное телевидение обвиняет Трампа в несправедливости в теледебатахНесколько комментаторов на российском государственном телевидении обвиняют "саботаж" против Трампа в его теледебатах с Камалой Харрис, как сообщает Kyiv Independent. Трампа "несправедливо обделили", считают они. Проверка фактов в заявлениях Трампа была жестко критикована. Многие наблюдатели считают, что Трамп проиграл дебаты. Трамп обещал, что если он выиграет выборы, он сразу же прекратит войну в Украине.

04:50 Атака на Конотоп: серьезные повреждения энергетической инфраструктурыВ результате российской атаки на город Конотоп в Сумской области несколько граждан были ранены. По словам мэра Артема Семенихина, водоснабжение в городе было временно прервано. Также есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, и неясно, когда частные домохозяйства снова получат электроэнергию. После атаки в центре города возникло несколько пожаров, были повреждены школьные и жилые здания. Двоих людей доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

03:29 Latvia sends more military aid to UkraineПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявляет пакет военной поддержки для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронетранспортеры. Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в X после встречи с Силиня. По словам Шмыгаля, обе страны также обсуждают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

13:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена из-за подозрений в поставках ракет РоссииВ связи с подозрениями в поставках Ираном баллистических ракет России, Великобритания вызвала иранского бизнесмена, как заявило министерство иностранных дел в Лондоне. "Великобритания четко дала понять, что любая переброска ракет в Россию будет воспринята как опасное обострение и вызовет решительный ответ", - заявил представитель министерства. Вчера, Германия, Франция и Великобритания ввели новые санкции против Тегерана из-за подозрительных поставок ракет, в частности, приостановили двусторонние соглашения по воздушному транспорту. Ранее Европейский Союз сообщал о "надежных сведениях" о перевозке иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Россия направляет неподготовленных солдат в ВовчанскПо данным украинской армии, Россия направляет неподготовленных солдат на фронт в Харьков. Виталий Саратсев, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, сообщил, что солдаты, участвующие в наступательных операциях в Вовчанске, плохо подготовлены. Считается, что последние подкрепления, отправленные Россией, являются резервом мобилизации, собранным правительством. Все еще не ясно, являются ли эти солдаты бывшими заключенными или набраны из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города нанимает русскоязычных инспекторовМэр западноукраинского города Ивано-Франковск объявил о развертывании языковых патрулей из-за растущего использования русского языка. "Это гражданская инициатива, и любой может присоединиться в качестве языкового инспектора", - сказал мэр города Руслан Марзинькив в интервью телеканалу НТА. Многие внутренние беженцы из восточной Украины, для которых родным языком является русский, поселились в городе. Марзинькив ожидает не менее 100 таких языковых контролеров, с уже зарегистрированными около 50 волонтеров. Также был упомянут номер горячей линии для граждан, чтобы сообщать о русскоязычных в общественных местах. Из-за войны миллионы людей, в основном из русскоязычных районов на востоке и юге, бежали в относительно безопасный украинскоязычный запад Украины.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует возвращения крымского полуострова, аннексированного Россией, Украине. "Наша неизменная поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины включает возвращение Крыма Украине", - сказал Эрдоган в видеообращении на саммите Крымской платформы. С Крымской платформой, учрежденной в 2021 году, Украина стремится привлечь больше международного внимания к ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Сообщение: Киев представит военные стратегии СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский считает поддержку США решающей в отражении российской войны вторжения. "План победы (...) во многом зависит от поддержки США и других партнеров", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегический план, который Зеленский представит на запланированном втором Украинском мирном конгрессе, направлен на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского подробной стратегии нападения на Россию перед снятием ограничений на использование западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и британский министр иностранных дел Ламми якобы планировали обсудить долгосрочный план на следующий год с Зеленским в Киеве, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен объясняет позицию Байдена по использованию оружия в РоссииПо словам госсекретаря США Антона Блинкена, США активно работают над удовлетворением военных потребностей Украины, в том числе использованием поставляемого Западом дальнобойного оружия для ударов по целям в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти потребности на своей встрече в пятницу, как заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с Дэвидом Ламми, его британским коллегой, и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина имела все необходимые средства для эффективной самообороны", - сказал Блинкен и повторил: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

Европейский Союз может потенциально предоставить помощь или поддержку заблокированным шахтерам в Добропилле из-за отключения электроэнергии, вызванного российскими нападениями.

Решение Швеции укрепить свой бюджет гражданской обороны может быть связано с текущим конфликтом в Украине и уроками, извлеченными из него.

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