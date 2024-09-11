Многие несовершеннолетние и молодые люди в Германии сталкивались с порнографическими материалами или занимались сексом.

Дети и подростки в Германии часто сталкиваются с порнографией или занимаются секс-рассылками, согласно опросу. Примерно 42% из 3000 участников в возрасте от 11 до 17 лет по всей стране заявили, что смотрели взрослый фильм, согласно опросу, проведенному медиа-органом Северного Рейна-Вестфалии. Эта цифра выросла с 35% в прошлом году. Опасно то, что этот рост в основном происходит среди самой младшей группы - тех, кто в возрасте от 11 до 13 лет.

Порнография, как правило, не предназначена для несовершеннолетних. Тем не менее, сегодняшняя молодежь сталкивается с ней раньше времени, и тревожно то, что они не только потребляют ее, но и производят и распространяют откровенное содержание сами, как заявило медиа-орган. Практика секс-рассылок распространена: 25% опрошенных признались, что получали сексуально откровенные сообщения, фотографии, видео или даже двусмысленные эмодзи.

Это может быть сложно для родителей и учителей понять, как легко дети и молодые взрослые могут получать и делиться таким контентом в Интернете, заявил директор Тобиас Шмидт. "Но опрос подчеркивает эту реальность: это происходит. Мы должны защищать несовершеннолетних". Как правило, первое знакомство с таким контентом происходит непреднамеренно или случайно.

Несмотря на возрастные ограничения, печальная реальность заключается в том, что дети часто случайно сталкиваются с таким контентом. В тревожной тенденции, некоторые дети даже пытаются воссоздать сцены из этих фильмов в своей собственной жизни.

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