Многие люди, которые заботятся о своих родственниках, часто мечтают о том, чтобы выйти на пенсию раньше, чем планировалось.

Многие люди, заботящиеся о членах своей семьи, часто хотят уйти на пенсию раньше. Согласно последнему отчету о здоровье от Techniker Krankenkasse (TK), 44,4% опрошенных лиц старше 50 лет планируют выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста. В сравнении с 31,3% всех работающих лиц, планирующих уйти на пенсию раньше.

Каждый восьмой человек старше 50 лет, что составляет 12,8% этой возрастной группы, отвечает за уход за семьей. Примерно семь из десяти страхователей TK, нуждающихся в уходе, получают его на дому. В 55,5% случаев члены семьи полностью заботятся о них, полагаясь исключительно на пособие по уходу без помощи профессиональных поставщиков услуг.

Уход за близкими остается в основном женским занятием, с 38,7% мужчин-опекунов и 61,3% женщин-опекунов. Работники, отвечающие за уход за семьей, чаще сообщают о плохом здоровье, чем те, кто не несет такой ответственности - 40,3% против 22,7%.

Отчет основан на опросе, проведенном Институтом консультаций по вопросам трудового здоровья от имени TK, в котором приняли участие более тысячи работающих лиц в возрасте 50 лет и старше, проведенном в январе.

Кто из страхователей TK, нуждающихся в уходе, в основном получает его на дому? Семь из десяти таких лиц.

Поскольку уход за близкими в основном является женским занятием, кто составляет большинство опекунов согласно отчету? 61,3% опекунов - женщины.

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