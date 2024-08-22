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Многие люди, которые заботятся о своих родственниках, часто мечтают о том, чтобы выйти на пенсию раньше, чем планировалось.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Уход за членами семьи может быть утомительным занятием. Существуют различные методы получения...
Уход за членами семьи может быть утомительным занятием. Существуют различные методы получения временных отсутствий на работе.

Многие люди, которые заботятся о своих родственниках, часто мечтают о том, чтобы выйти на пенсию раньше, чем планировалось.

Многие люди, заботящиеся о членах своей семьи, часто хотят уйти на пенсию раньше. Согласно последнему отчету о здоровье от Techniker Krankenkasse (TK), 44,4% опрошенных лиц старше 50 лет планируют выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста. В сравнении с 31,3% всех работающих лиц, планирующих уйти на пенсию раньше.

Каждый восьмой человек старше 50 лет, что составляет 12,8% этой возрастной группы, отвечает за уход за семьей. Примерно семь из десяти страхователей TK, нуждающихся в уходе, получают его на дому. В 55,5% случаев члены семьи полностью заботятся о них, полагаясь исключительно на пособие по уходу без помощи профессиональных поставщиков услуг.

Уход за близкими остается в основном женским занятием, с 38,7% мужчин-опекунов и 61,3% женщин-опекунов. Работники, отвечающие за уход за семьей, чаще сообщают о плохом здоровье, чем те, кто не несет такой ответственности - 40,3% против 22,7%.

Отчет основан на опросе, проведенном Институтом консультаций по вопросам трудового здоровья от имени TK, в котором приняли участие более тысячи работающих лиц в возрасте 50 лет и старше, проведенном в январе.

Кто из страхователей TK, нуждающихся в уходе, в основном получает его на дому? Семь из десяти таких лиц.

Поскольку уход за близкими в основном является женским занятием, кто составляет большинство опекунов согласно отчету? 61,3% опекунов - женщины.

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