Мюнхен намерен усилить меры безопасности на Wiesn.

Усиленные меры безопасности запланированы для Мюнхенского Октоберфеста после трагического случая с ножевым ранением в Солингене. Мэр Дитер Райтер заявил: "В свете текущей ситуации с безопасностью мы усилим проверки". Это может привести к увеличению времени ожидания на пунктах входа. Райтер подчеркнул: "Безопасность превыше всего".

Висен, известный как крупнейший народный праздник мира, ежегодно собирает миллионы посетителей из разных стран. В этом году Октоберфест начнется 21 сентября и закончится 6 октября.

В выходные дни Клеменс Баумгартнер, глава Висена (ХСС), подтвердил возрождение плана безопасности. "Хотя Солинген не сбивает нас с пути, и нам не нужно начинать все сначала, так как подобные атаки уже учтены в плане безопасности, было бы опрометчиво не пересмотреть все снова", - сказал он.

Трагический случай с ножевым ранением в пятницу в Солингене, Северный Рейн-Вестфалия, унес жизни трех человек. Федеральная прокуратура взяла на себя расследование дела и изучает 26-летнего сирийского подозреваемого на предмет обвинений в убийстве и предполагаемой связи с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый находится в заключении.

Усиленные меры безопасности на Октоберфесте могут привести к значительным последствиям для опыта посетителей, таким как более длительное время ожидания из-за усиленных проверок безопасности. В свете трагического инцидента в Солингене важно пересмотреть и адаптировать план безопасности, чтобы гарантировать безопасность всех посетителей Октоберфеста.

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