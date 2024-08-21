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Мишель Обама размышляет о том, кто передаст Трампу, что президентство по существу является "роли для людей африканского происхождения".

Во время взволнованной речи на съезде Демократической партии Мишель Обама вспоминала расистские препоны, которые испытывала как она, так и Барак Обама во время пребывания на посту президента.

 and  Katherine Bradley
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Кто сообщит ему об этом?": Мишель Обama критикует комментарии Трампа о 'черном трудоустройстве'....
Кто сообщит ему об этом?": Мишель Обama критикует комментарии Трампа о 'черном трудоустройстве'. Бывшая первая леди Мишель Обama разрушила странную ставку Трампа во втором вечере Национального съезда Демократической партии в Чикаго.

Мишель Обама размышляет о том, кто передаст Трампу, что президентство по существу является "роли для людей африканского происхождения".

В течение своей речи бывшая первая леди не сдерживала своих эмоций, когда говорила о Дональде Трампе и той опасности, которую, по ее мнению, он представляет для нации и демократии.

В своих самых откровенных и публичных замечаниях на данный момент Мишель Обама затронула тему расизма, с которым она и бывший президент Барак Обама столкнулись за восемь лет пребывания в Белом доме – инциденты, которые часто провоцировались Трампом, чемпионом теории заговора "о рождении за рубежом".

"В течение многих лет Дональд Трамп делал все, что было в его силах, чтобы заставить людей бояться нас", - заявила она. "Его узкий, ограниченный взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу в существовании двух амбициозных, высокообразованных, успешных людей - которые, к счастью, черные".

Затем она задала вопрос: "Кто скажет ему, что должность, на которую он сейчас претендует, может быть одной из тех 'черных' работ?"

Ее ссылка на спорное заявление Трампа, сделанное во время дебатов CNN, вызвала аплодисменты тысяч присутствующих на конвенции.

Позже Обама обвинила Трампа в использовании "одного и того же трюка", удвоив ставку на ненавистнические, мизогистские, расистские лжи в качестве альтернативы настоящим идеям и решениям, которые могли бы улучшить жизнь людей.

Стратег Демократической партии и политический комментатор CNN Кит Бойкин воспринял реакцию аудитории как отражение того, что Дональд Трамп.persistently attacked Black people and Black women, ссылаясь на опровергнутое утверждение Трампа на прошлом месяце на собрании Национальной ассоциации черных журналистов, что Харрис "случайно стала черной".

"Подтекст был ясен: он продвигает расизм и разделение, и мы устали от этого. Он похож на школьного хулигана, который так и не повзрослел, и она - американская мама, которая говорит ему: 'Этот номер уже не проходит'".

В своей речи Обама почтила свою покойную мать, Мариан Робинсон, и провела параллели между уроками, которые она и Харрис извлекли из примера своей матери.

Обама заявила: "Обе наши матери разделяли одну и ту же веру в потенциал этой страны".

Не mencionando explícitamente el nombre de Trump, Obama trazó paralelos entre Harris y el 45º presidente.

"Ella sabe que la mayoría de nosotros tendremos la libertad de cometer errores y recuperarnos de ellos. No obtendremos ninguna ventaja de la herencia de la riqueza heredada. Si vemos una montaña adelante, no esperamos encontrar un ascensor que nos lleve a la cima".

По мере того как реакции на речь Обамы заполонили социальные сети, многие отметили явный сдвиг в ее риторике по сравнению с той, которую она использовала, когда в 2016 году на ДНС она произнесла фразу "Когда они опускаются, мы поднимаемся".

Теперь, восемь лет спустя, Обама выдвинула вызов тем американцам, которые борются с "тревогой" и неопределенностью в связи с выборами президента 2024 года: "Действуйте".

Латоня Ривз, делегат из Миннесоты, рассказала CNN Кэтин Коллинс, что вдохновилась речью Обамы и аплодировала так сильно, что потеряла голос.

"Наши предки боролись за то, чтобы мы были здесь. Мы не можем позволить себе оставаться в стороне и не голосовать".

В своей речи Обама не стеснялась критиковать тактики Трампа, разделяющие нацию и демократию, и его опровергнутое утверждение о Камале Харрис еще больше подчеркивает его приверженность политике разделения.

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