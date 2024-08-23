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Мировые автомобильные гиганты борются с сокращением продаж и снижением прибыли.

 and  Max Becker
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Мировые автомобильные гиганты борются с сокращением продаж и снижением прибыли.

Автопроизводители во всем мире сталкиваются со снижением прибылей и марж прибыльности. За первые полгода 16 крупнейших компаний испытали снижение прибыли на 8% и продаж на 2% по данным консалтинговой компании EY. Большинство производителей не показывают хороших результатов, но японские автопроизводители видят свет в конце тоннеля благодаря ослаблению иены, что положительно влияет на общий средний показатель.

Японские производители, в частности, наслаждаются ростом выручки на 14% и увеличением прибыли на 37%. В то же время немецкие производители испытали незначительное снижение выручки на 0.4% и более существенное снижение прибыли на 18%.

Автопроизводители особенно обеспокоены своей производительностью в Китае. По данным EY, продажи в Европе и США выросли на 2.9% и 0.8% соответственно, но в Китае они рухнули на 11.2%. Немецким компаниям удалось немного лучше справиться с этим, их продажи в Китае упали на 6.9%.

Корейская компания Kia возглавила список, похваставшись маржой прибыльности 13.1%. Несмотря на небольшое снижение немецких производителей Mercedes-Benz (10.9%) и BMW (10.8%), они все еще заняли второе и третье места по марже прибыльности. Однако Stellantis и Tesla испытали серьезное снижение прибыльности, упав с 13.8% до 7.8% и с 10.5% до 5.9% соответственно.

Причиной снижения прибылей и марж прибыльности среди автопроизводителей по всему миру могут быть проблемы в производстве автомобилей, которые испытывают снижение продаж и прибыли. Тем не менее, Япония показала рост выручки на 14% и увеличение прибыли на 37% в производстве автомобилей, благодаря ослаблению иены.

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