Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВ

Мировые автомобильные гиганты борются с сокращением продаж и снижением финансовой прибыли.

В течение первых шести месяцев 2024 года

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Ведущие мировые производители автомобилей сталкиваются с падением продаж и сужением прибыли
Ведущие мировые производители автомобилей сталкиваются с падением продаж и сужением прибыли

Мировые автомобильные гиганты борются с сокращением продаж и снижением финансовой прибыли.

Глобальные производители автомобилей сталкиваются со снижением прибылей и маржинальности. По данным консалтинговой компании EY, в первой половине года эти 16 корпораций сообщили об 8-процентном снижении прибыли и 2-процентном падении продаж. Большинство производителей испытывали трудности, но японские автопроизводители существенно выиграли от слабого иены, что подняло средний показатель в целом.

Японские автопроизводители показали рост прибыли на 14% и увеличение прибылей на 37%. В то же время, немецкие производители столкнулись со снижением прибыли на 0,4% и значительным падением прибылей на 18%.

Автомобильная отрасль особенно обеспокоена рынком Китая. " despite a 2.9% increase in sales in Europe and a 0.8% gain in the US, sales in China plunged by a whopping 11.2%," EY отметил. Немецкие компании показали относительно лучшие результаты, с падением продаж в Китае всего на 6.9%.

Анализ EY показал, что южнокорейский производитель Kia был самым прибыльным, с показателем рентабельности 13,1%. Несмотря на незначительное снижение на 2-3 процентных пункта, немецкие производители Mercedes-Benz (10,9%) и BMW (10,8%) сохранили свои позиции как второй и третий по прибыльности в отношении показателя рентабельности. Однако Stellantis (с 13,8% до 7,8%) и Tesla (с 10,5% до 5,9%) испытали существенное снижение прибыльности.

В условиях глобальных вызовов многие производители автомобилей испытывают снижение прибылей и доходов. В частности, глобальные автопроизводители сообщили об 8-процентном снижении прибыли и 2-процентном падении продаж в первой половине года.

Несмотря на общие трудности, японские автопроизводители смогли преуспеть в этой ситуации, показав рост прибыли на 14% и увеличение прибылей на 37%.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После парламентских выборов президент Макрон выступает за всеобъемлющий альянс.
Политика

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями После парламентских выборов во Франции несколько недель назад страна столкнулась с политической неопределенностью. Сначала казалось, что ультраправый националист Марин Ле Пен одержит значительную победу, но это было предотвращено совместными усилиями левых и центристских сил. Партия Ле Пен и ее союзники заняли третье

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Обвинения против двух бывших сотрудников полиции Луисвилла, замешанных в операции по поиску Бреонны Тейлор, были сняты.
Политика

Обвинения против двух бывших сотрудников полиции Луисвилла, замешанных в операции по поиску Бреонны Тейлор, были сняты.

В четверг федеральный судья проигнорировал обвинения в тяжких преступлениях, предъявленные двум бывшим детективам полицейского департамента Луивиля, которые были вовлечены в получение ордера на варварский вход в жилище Брэнны Тейлор.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно