Мировые автомобильные гиганты борются с сокращением продаж и снижением финансовой прибыли.

Глобальные производители автомобилей сталкиваются со снижением прибылей и маржинальности. По данным консалтинговой компании EY, в первой половине года эти 16 корпораций сообщили об 8-процентном снижении прибыли и 2-процентном падении продаж. Большинство производителей испытывали трудности, но японские автопроизводители существенно выиграли от слабого иены, что подняло средний показатель в целом.

Японские автопроизводители показали рост прибыли на 14% и увеличение прибылей на 37%. В то же время, немецкие производители столкнулись со снижением прибыли на 0,4% и значительным падением прибылей на 18%.

Автомобильная отрасль особенно обеспокоена рынком Китая. " despite a 2.9% increase in sales in Europe and a 0.8% gain in the US, sales in China plunged by a whopping 11.2%," EY отметил. Немецкие компании показали относительно лучшие результаты, с падением продаж в Китае всего на 6.9%.

Анализ EY показал, что южнокорейский производитель Kia был самым прибыльным, с показателем рентабельности 13,1%. Несмотря на незначительное снижение на 2-3 процентных пункта, немецкие производители Mercedes-Benz (10,9%) и BMW (10,8%) сохранили свои позиции как второй и третий по прибыльности в отношении показателя рентабельности. Однако Stellantis (с 13,8% до 7,8%) и Tesla (с 10,5% до 5,9%) испытали существенное снижение прибыльности.

