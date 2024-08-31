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ПолитикаНовостиДенежные средства

Министр внутренних дел Фейзер оправдывает расходы на сумку на 1000 евро для преступников, которые депортируются.

За последние три года Германия возобновила депортацию лиц в Афганистан. Разглашение предполагаемой финансовой компенсации, которая побудила к такому действию, вызвало значительную полемику, в результате чего министр внутренних дел пытался прояснить ситуацию.

 and  Hanna Hofmann
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Министр внутренних дел социал-демократа Нэнси Фэзери назвала выплаты высланным стандартной...
Министр внутренних дел социал-демократа Нэнси Фэзери назвала выплаты высланным стандартной процедурой.

- Министр внутренних дел Фейзер оправдывает расходы на сумку на 1000 евро для преступников, которые депортируются.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер (СДПГ) обосновала выдачу по 1000 евро "стартового капитала" каждому из депортированных в Афганистан преступников. Она объяснила, что эта практика используется для предотвращения отмены решений о депортации судами из-за риска нищеты, с которым сталкиваются депортированные. Фэзер говорила об этом в пятницу вечером в программе ZDF-"heute journal". Она также добавила, что вопрос "стартового капитала" находится в ведении федеральных земель.

Германия впервые со времени прихода к власти талибов три года назад депортировала афганцев на родину. Как сообщила Фэзер, в этом были задействованы 28 человек с криминальным прошлым. Все они были мужчинами, как сообщило агентство ДПА. Участвующие земли подтвердили, что среди депортированных были насильники и жестокие преступники. В интернете велась дискуссия о том, что каждому депортированному выдали по 1000 евро.

Финансовая помощь для нового начала в Афганистане

Представитель министерства внутренних дел Нижней Саксонии также подтвердил, что пятерым мужчинам, депортированным из Нижней Саксонии, было выдано по 1000 евро. По их данным, все участвующие федеральные земли согласились на эту сумму. Деньги предназначены для покрытия расходов на проживание в Афганистане в течение шести-девяти месяцев, пояснил представитель.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер обосновала выдачу "стартового капитала" в размере 1000 евро каждому депортированному преступнику, чтобы избежать отмены решений о депортации судами из-за риска нищеты. Финансовая помощь предназначена для обеспечения нового начала для депортированных в Афганистане, с покрытием расходов на проживание в течение шести-девяти месяцев.

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