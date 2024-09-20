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ПолитикаНовостиМинистр внутренних дел

Министр внутренних дел Бранденбурга предлагает отменить систему предоставления убежища.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
В поправленном Основальном законе право на убежище считается необязательным для личности.
В поправленном Основальном законе право на убежище считается необязательным для личности.

Министр внутренних дел Бранденбурга предлагает отменить систему предоставления убежища.

В следующее воскресенье в Бранденбурге пройдут выборы в ландтаг, на которых, по опросам, лидирует AfD. Министр внутренних дел Германии Штюбген выступает за отмену действующего закона об убежище и ссылается на Женевскую конвенцию о статусе беженцев, которой придерживается Германия. Он также дает советы министру иностранных дел Германии Баerbock.

Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген выступает за отмену действующего закона об убежище в ходе продолжающейся дебатов о миграции. Он обосновывает свое предложение тем, что право на индивидуальное убежище больше не является необходимым в Основном законе в соответствии с правилами Женевской конвенции о статусе беженцев, которой уже придерживается Германия. Он предлагает включить Женевскую конвенцию о статусе беженцев как конституционную гарантию в Основной закон.

Штюбген выдвинул это предложение в преддверии выборов в его федеральной земле, где существует вероятность победы AfD. Без закона об убежище было бы возможно ввести квоты на беженцев, заявил Штюбген. "Мы бы тогда имели возможность решать, кто въезжает в нашу страну, и определять масштабы приема и интеграции мигрантов".

Подобные предложения ранее уже выдвигались Союзом. Однако политик ХДС Штюбген сомневается в вероятности изменения Основного закона: "Поэтому мы сосредоточены на том, что реально достижимо сейчас".

Штюбген выступает за объявление национального чрезвычайного положения, чтобы отказать в приеме беженцев на границах. Он уверен, что это законно, даже если количество новых прибытий сейчас сокращается, заявил он газете. "Нагрузки уже не управляемы". Штюбген заявил, что переговоры с соседними странами были бы необходимы для успешного отказа.

"Я бы предложил, чтобы министр иностранных дел (Анелена) Баerbock меньше ездила в Израиль и больше занималась нашими соседями о том, как справиться с этим, если мы объявим чрезвычайное положение", - сказал он, имея в виду политику "Зеленых". Критика уже звучала из Польши и Австрии в связи с потенциальным отказом в приеме беженцев на их границах с Германией, который Союз призывает уже некоторое время.

До сих пор практиковалось, что статус беженцев определяется на границах. В соответствии с так называемой Дублинской процедурой, они могли бы быть возвращены в другую страну ЕС, если они ранее подали или могли подать заявление на убежище там, при условии, что эта страна даст согласие. Однако согласие часто не дается, и беженцы остаются в Германии.

Министр внутренних дел Германии Штюбген, говоря о миграционных вопросах перед выборами в Бранденбурге, предложил включить Женевскую конвенцию о статусе беженцев как конституционную гарантию в Основной закон, выступая за отмену действующего закона об убежище. Во время этой дискуссии Штюбген также призвал министра иностранных дел Германии Баerbock больше сосредоточиться на соседних странах в вопросе потенциальной политики на границах.

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