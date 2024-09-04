Министр труда Федерации Хайл хочет помешать Volkswagen закрыть свои производственные площадки.

Министр труда Hubertus Heil (СДПГ) пытается предотвратить закрытие заводов Volkswagen. Он заявил: "Наша задача сейчас - гарантировать, чтобы все factories продолжали работать и увольнения по экономическим причинам были предотвращены", - сказал он в интервью RTL и ntv во вторник. Нужны переговоры, которые получат политическую поддержку.

Также Heil заявил, что правительство будет стимулировать производство электромобилей на заседании кабинета во вторник. По сообщениям, будет представлен законопроект о льготах на покупку электромобилей в качестве служебных автомобилей. Heil добавил, что компании следует взять пример с Volkswagen, учитывая их недавние ошибки.

Член партии FDP Reinhard Houben заявил во вторник, что фокус VW на электромобильности - это ошибка. Однако представительница партии "Зеленые" Katharina Dröge резко возражала против этого мнения: "Будущее - за электромобилями, продажи растут по всему миру", - сказала она газете "Рейнская почта". Она добавила, что дискуссии в Германии о пересмотре целей для массового производства электромобилей вредят экономическому положению Германии и угрожают рабочим местам.

После встречи руководства во вторник основной бренд VW объявил о более жестком плане аusterity, и закрытие заводов и увольнения по экономическим причинам больше не исключены. Профсоюз и совет работников объявили о "сопротивлении с горьким привкусом". Встреча с работниками запланирована на среду в Вольфсбурге.

Heil предложил, что правительство может помочь увеличить производство электромобилей, что потенциально могло бы способствовать преодолению недавних трудностей Volkswagen. В свете возможных увольнений Dröge подчеркнула, что продвижение электромобилей и массовое производство являются критически важными для сохранения экономического положения Германии и рабочих мест.

Читайте также: