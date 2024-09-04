Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиИсцеление

Министр труда Федерации Хайл хочет помешать Volkswagen закрыть свои производственные площадки.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Министр труда Федерации Хайл хочет помешать Volkswagen закрыть свои производственные площадки.

Министр труда Hubertus Heil (СДПГ) пытается предотвратить закрытие заводов Volkswagen. Он заявил: "Наша задача сейчас - гарантировать, чтобы все factories продолжали работать и увольнения по экономическим причинам были предотвращены", - сказал он в интервью RTL и ntv во вторник. Нужны переговоры, которые получат политическую поддержку.

Также Heil заявил, что правительство будет стимулировать производство электромобилей на заседании кабинета во вторник. По сообщениям, будет представлен законопроект о льготах на покупку электромобилей в качестве служебных автомобилей. Heil добавил, что компании следует взять пример с Volkswagen, учитывая их недавние ошибки.

Член партии FDP Reinhard Houben заявил во вторник, что фокус VW на электромобильности - это ошибка. Однако представительница партии "Зеленые" Katharina Dröge резко возражала против этого мнения: "Будущее - за электромобилями, продажи растут по всему миру", - сказала она газете "Рейнская почта". Она добавила, что дискуссии в Германии о пересмотре целей для массового производства электромобилей вредят экономическому положению Германии и угрожают рабочим местам.

После встречи руководства во вторник основной бренд VW объявил о более жестком плане аusterity, и закрытие заводов и увольнения по экономическим причинам больше не исключены. Профсоюз и совет работников объявили о "сопротивлении с горьким привкусом". Встреча с работниками запланирована на среду в Вольфсбурге.

Heil предложил, что правительство может помочь увеличить производство электромобилей, что потенциально могло бы способствовать преодолению недавних трудностей Volkswagen. В свете возможных увольнений Dröge подчеркнула, что продвижение электромобилей и массовое производство являются критически важными для сохранения экономического положения Германии и рабочих мест.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

KNuleba занимал должность министра иностранных дел Украины в течение четырех лет
Политика

Министр иностранных дел Украины Кулеба уходит из администрации страны.

Президент Украины Владимир Зеленский перетруюстрировывает руководящие органы в свете агрессии России. Министр иностранных дел уволился, и возможны дальнейшие отставки команды.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Трамп заявил об иммунитете в данном вопросе, но инциденты произошли до его президентского срока.
Политика

Трамп откладывает вынесение приговоров

Трамп откладывает вынесение приговоров Следуя приговору, который установил, что Дональд Трамп платил деньги на молчание порноактрисе, бывший президент пытается отложить его приговор. Недавно одна из этих попыток провалилась. Бывший главнокомандующий теперь может столкнуться с потенциальным тюремным заключением на срок до четырех лет. На недавнем судебном заседании в Южном округе Нью-Йорка

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
С 2020 года Кулеба занимает должность Министра иностранных дел.
Политика

Глава МИД Украины Кулеба уходит в отставку

Глава МИД Украины Кулеба уходит в отставку Украинский политический ландшафт переживает существенные сдвиги. Несколько членов кабинета, в том числе те, кто ушел в отставку во вторник, и теперь, похоже, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, видная фигура, готовится уйти со своего поста. Кулеба официально подал в отставку, объявив об этом в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В некоторых регионах страны добровольно вводят прозрачные системы налога на имущество.
Экономика

В некоторых регионах страны добровольно вводят прозрачные системы налога на имущество.

Различные владельцы собственности выражают обеспокоенность igjen можными существенными ростами своих налоговых платежей. Ясность по этому вопросу зависит от муниципалитетов, определяющих свои соответствующие налоговые ставки. К сожалению, не каждый штат эффективно сообщает эту информацию своим...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Во время своих устремлений в поисках пищи, гну преодолевают множество тысяч километров.
Главные темы

Введение: Цифровая карта, на которой показаны стада перемещающихся животных

Млекопитающие, такие как гну, зебры и антилопы, ежегодно совершают дальние путешествия. К сожалению, человеческая деятельность фрагментирует их ареалы обитания. Представлена новая цифровая карта, разработанная для помощи в сохранении этих животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
По меньшей мере семь человек погибли в результате российского авиаудара по западному украинскому городу Львову.
Главные темы

По меньшей мере семь человек погибли в результате российского авиаудара по западному украинскому городу Львову.

Авиационный удар по западноукраинскому городу Львов, осуществленный Россией, привел к трагической гибели как минимум семи человек, включая троих детей, согласно заявлению министра внутренних дел Игоря Кленинко в среду. Более 40 человек получили ранения, а многочисленные жилые строения,...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
KNuleba занимал должность министра иностранных дел Украины в течение четырех лет
Политика

Министр иностранных дел Украины Кулеба уходит из администрации страны.

Президент Украины Владимир Зеленский перетруюстрировывает руководящие органы в свете агрессии России. Министр иностранных дел уволился, и возможны дальнейшие отставки команды.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно