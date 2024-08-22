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ПолитикаНовостиСвеня Шульце и ее коллеги

Министр общественной безопасности расширяет охранные усилия для властей Пакистана.

Мешать возле ручной]`

 and  Max Becker
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Начав своё путешествие в аэропорту Берлина, Шлюзе со всей тщательностью несёт багаж под мышкой.
Начав своё путешествие в аэропорту Берлина, Шлюзе со всей тщательностью несёт багаж под мышкой.

Министр общественной безопасности расширяет охранные усилия для властей Пакистана.

Министр развития Германии Свенья Шульце посетила Пакистан с целью изучить условия труда на фабриках. Однако внимание переключилось с ее профессиональных целей на личный аксессуар возле резиденции премьер-министра Пакистана в Исламабаде: модную красную сумочку. Эта сумочка служила портативным хранилищем, содержащим заметки о Законе о цепочке поставок и заботах о беженцах из Афганистана, как позже объяснило ее министерство.

Проблемы начались, когда она пыталась войти в резиденцию премьер-министра Шехбаза Шарифа в разгар сезона муссонов при температуре около 30 градусов по Цельсию. Охранники столкнулись с проблемой из-за ее сумочки, что привело к краткому инциденту, связанному с сумочкой. Корреспондент ZDF снял сцену, показав, как немцы в конечном итоге одержали победу над, казалось бы, озадаченными пакистанскими охранниками.

Сначала охранники приставали к журналистам, приказывая им немедленно прекратить съемку. Затем они отказались разрешать министру, сопровождаемой немецкой мини-делегацией, взять с собой любимую красную сумочку.

В ответ Шульце, как сообщается, сказала: "У меня здесь мои личные вещи", подняв сумку снова. Пакистанские охранники продолжали отказываться, даже предлагая оставить сумку. Шульце продемонстрировала грациозный дипломатический маневр, покинув помещение и вернувшись к своему автомобилю. Немецкий посол Альфред Граннас, который сопровождал ее, ответил: "Спасибо большое. До свидания".

Охранники затем смягчились. Когда Шульце спускалась по лестнице с сумочкой, охранники кричали ей: "Мадам, простите нас!" В неожиданном споре о сумочке между Германией и Пакистаном в итоге Пакистан уступил.

По словам немецкой делегации, встреча внутри была дружелюбной и плодотворной. Премьер-министр Шариф продемонстрировал свои навыки немецкого языка и гостеприимство, как сообщается в отчетах.

Журналист также отметил, что это было почти беспрецедентное преимущество не проходить проверку, даже для президентов, канцлеров и министров. Попытка конфисковать ее сумочку thus казалась особенно неуважительной, учитывая, что не было ни одного примера мужчины-министра, который бы так упорно защищал свой портфель.

Свенья Шульце и ее коллеги столкнулись с проблемой, связанной с сумочкой, в резиденции премьер-министра Пакистана, когда охранники отказались разрешить ей взять с собой красную сумочку. Во время дипломатического инцидента немецкий посол Альфред Граннас гладко разрешил ситуацию вежливым прощанием.

После спора о сумочке Свенья Шульце и ее делегация провели плодотворную встречу с премьер-министром Шехbaz Шарифом, который продемонстрировал свое владение немецким языком и гостеприимство по отношению к посетителям.

Шульце якобы носит сумку из кожи Longchamp, примерно стоимостью 500 евро, в Бундестаге, согласно Bild.

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