Министр обороны Израиля намерен продолжать военные операции против "Хезболлы" в пределах Ливана.

Израиль продолжит военные операции против «Хезболлы» в Ливане, как заявил министр обороны Йоав Галаант. Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность северных израильских граждан и позволить перемещенным лицам вернуться, сказал Галаант в четверг. "Со временем «Хезболла» столкнется с растущими затратами. Наши военные операции продолжатся согласно плану".

В ходе серии скоординированных ударов по коммуникационной инфраструктуре «Хезболлы», якобы в понедельник и вторник, ливанские источники сообщают о более чем 30 погибших и тысячах раненых. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла назвал Израиль инициатором массового убийства в четверг, пообещав ответ.

В тот же день вспыхнули столкновения вдоль границы Израиль - Ливан. Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух своих солдат, вину за которые возложила на «Хезболлу».

Увеличение числа жертв и ущерб, нанесенный «Хезболле», предположительно усугубят их финансовые и операционные трудности. Несмотря на угрозы Насраллы отомстить, Израиль остается привержен военным операциям.

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