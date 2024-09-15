Министр иностранных дел Великобритании Лэмми преуменьшает предупреждения Путина

В разгар спора вокруг возможной либерализации ограничений на доступ Украины к западному оружию для атак на российские цели британский министр иностранных дел Дэвид Ламми отверг предупреждения Путина. "Много пустой болтовни. Это его стиль. Он потрясает саблями, угрожает танками, угрожает ядерным оружием", - заявил Ламми в интервью BBC в воскресенье.

Ламми подчеркнул, что не стоит позволять тактике Путина отклонять нас от нашего курса. Он назвал российского президента "империалистическим грубияном". Когда его спросили, лжет ли Путин о угрозе ядерной войны, Ламми ответил: "Путин просто создает путаницу. Это все о шоу-бизнесе".

Недавно украинские лидеры оказывали давление на западных союзников, чтобы они разрешили использование более широкого спектра западного оружия против российских целей, в том числе британских ракет "Шторм Сэдоу" и американских ракет ATACMS.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждали этот вопрос в пятницу в Белом доме, но отложили принятие решения. Ранее Путин предупреждал, что такое разрешение означало бы, что НАТО ведет войну против России.

Ламми сказал BBC, что переговоры между Стармером, Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу продолжатся во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ламми признал, что другие западные страны также могут рассмотреть вопрос о поставках Украине более продвинутых вооружений, заявив: "Растет консенсус среди наших союзников о том, что мы должны предоставить Украине необходимые средства для ее защиты". Что касается угроз Путина, Ламми подчеркнул: "Его тактика направлена на создание раздора и нестабильности, но мы должны оставаться едиными в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

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