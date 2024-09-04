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ПолитикаНовостиРеформа правительства

Министр иностранных дел Украины Кулеба уходит в отставку.

Президент Украины Зеленский инициирует изменения в руководстве, сталкиваясь с агрессией России. Это переворот охватывает и главного дипломат Японии.

 and  Viktoria Klein
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Административная структура установлена для трансформации. - Министр иностранных дел Украины Кулеба уходит в отставку.

В рамках значительной административно-организационной перестройки в Украине сообщается, что министр иностранных дел Дмитро Кулеба подал в отставку, как утверждают парламентские источники. Лидер парламента Руслан Стефанчук опубликовал на своей странице в Facebook фотографию рукописного заявления Кулебы об уходе, датированного этим самым средой. Дополнительной информации пока нет. Стефанчук намекнул на то, что разберется в ситуации на предстоящем заседании Верховной Рады. Ранее подобные рукописные заявления об уходе появлялись на странице Стефанчука в социальных сетях.

Министры до войны

Кулеба, опытный дипломат, занимал пост министра иностранных дел с 2020 года, до вторжения России. На данный момент несколько украинских министров и два заместителя премьер-министра подали официальные заявления об уходе. В июле президент Владимир Зеленский объявил о перестройке администрации, объяснив, что это поможет упростить работу правительства в условиях продолжающегося конфликта.

Перестройка администрации, объявленная президентом Зеленским в июле, была направлена на упрощение работы правительства, что привело к дискуссиям о возможной [реформе правительства]. В результате этой реформы несколько министров, в том числе Кулеба, рассматривали отставку как способ внести свой вклад в изменения.

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