Важный политический сдвиг происходит в Украине после почти трех лет конфликта, что приводит к отставке министра иностранных дел Дмитро Кулебы. В 43 года этот опытный дипломат занимал пост министра иностранных дел с 2020 года, до российского вторжения.

Спикер парламента Руслан Стефанчук поделился изображением рукописного заявления об отставке Кулебы на своей странице в Facebook. Отставка будет рассмотрена на одном из предстоящих заседаний парламента, как объявил Стефанчук на своей платформе.

Отставка Кулебы присоединяется к серии подобных объявлений, опубликованных на странице Стефанчука в Facebook сTuesday. Олександр Камышин, ответственный за оборонный сектор, Денис Малюська в секторе юстиции, и Руслан Стрелец в экологическом секторе, все объявили об уходе из правительства. Кроме того, Віталій Коваль, глава Государственного фонда имущества, также собирается уйти, сосредоточившись на приватизации.

Также подали в отставку заместители премьер-министра Ольга Стефанишина и Ирина Верeshchuk. Верeshchuk управляет вопросами беженцев, в то время как Стефанишина руководит интеграцией Украины в Европу. Однако сообщается, что Стефанишина займет новое правительственное положение.

Зеленский инициирует перестановки

Президент Владимир Зеленский объявил эту правительственную перестановку в июле, стремясь повысить эффективность правительства в условиях войны. В настоящее время пять министерств возглавляются и.о. министров. Давид Арахамия, лидер президентской партии "Слуга народа", объявил о дальнейших изменениях в кабинете. Арахамия упомянул, что более половины всех министерств получат новых назначенцев. Final назначения будут объявлены сегодня, в среду, на заседании фракции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль занимал свой пост с марта 2020 года.

Европейский Союз выразил поддержку правительственной перестановке Украины, признавая необходимость укрепления сотрудничества в свете продолжающихся проблем безопасности. В заявлении представитель службы внешней политики ЕС написал: "Мы приветствуем усилия Украины по реформированию своего управления и приоритетной интеграции в европейские структуры".

Учитывая значительное количество отставок с ключевых правительственных постов, в том числе министра иностранных дел Дмитро Кулебы, который ранее выступал за более тесные связи с ЕС, многие европейские лидеры внимательно следят за политической ситуацией в Украине, чтобы увидеть, кто Replace these departing officials and whether they will maintain their pro-European positions.

