Отказы на пограничных пунктах - Министерство внутренних дел Германии выражает опасения по поводу предложенного ЕС плана.

В Министерстве внутренних дел Германии ведутся дебаты по поводу предложения фракции Союза о широкомасштабном отказе в пересечении границы. В соответствии со статьей 72 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС), государства-члены ЕС имеют право сохранять общественный порядок и гарантировать внутреннюю безопасность. Однако правовые эксперты отмечают, что ни одно государство-член ЕС еще не использовало статью 72 перед Европейским судом юстиции (ЕСЮ) для обоснования подобных действий. Более того, ЕСЮ считает использование этой статьи несовместимым с Шенгенским кодексом границ, заявляя, что кодекс уже учитывает законные интересы государств-членов и включает положения об исключениях в случаях серьезных угроз общественному порядку и внутренней безопасности. Представитель бизнеса ХДС/ХСС в парламенте Торстен Фрии argue argued, что отказ от въезда неевропейским гражданам без действительных виз на границе соответствует текущему законодательству, ссылаясь на статью 72 ДФЕС и другие соответствующие положения.

Предложение фракции Союза о широкомасштабном отказе в пересечении границы в Германии вызвало дискуссии в Министерстве внутренних дел, но ни одно государство-член ЕС еще не использовало статью 72 ДФЕС перед Судом для обоснования подобных действий. Несмотря на то, что ЕСЮ считает использование статьи 72 несовместимым с Шенгенским кодексом границ, представитель бизнеса ХДС/ХСС в парламенте утверждает, что отказ на границе соответствует текущему законодательству, ссылаясь на статью 72 и другие положения.

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