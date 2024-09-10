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ПолитикаНовостиСуд Европейского Союза

Министерство внутренних дел Германии выражает опасения по поводу предложенного ЕС плана.

Союз предлагает отклонить большее количество лиц на границах территории и опирается на положение в трудовом соглашении ЕС как на основу. Федеральное министерство внутренних дел выражает опасения по поводу этой стратегии.

 and  Anthony Ross
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Усиленные пограничные проверки вступили в силу на пересечениях с Чехией, Польшей и Швейцарией с...
Усиленные пограничные проверки вступили в силу на пересечениях с Чехией, Польшей и Швейцарией с середине октября. Эти меры начали применяться на австрийской границе с 2015 года. К 16 сентября было объявлено, что более строгий контроль будет введен на всех оставшихся границах.

Отказы на пограничных пунктах - Министерство внутренних дел Германии выражает опасения по поводу предложенного ЕС плана.

В Министерстве внутренних дел Германии ведутся дебаты по поводу предложения фракции Союза о широкомасштабном отказе в пересечении границы. В соответствии со статьей 72 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС), государства-члены ЕС имеют право сохранять общественный порядок и гарантировать внутреннюю безопасность. Однако правовые эксперты отмечают, что ни одно государство-член ЕС еще не использовало статью 72 перед Европейским судом юстиции (ЕСЮ) для обоснования подобных действий. Более того, ЕСЮ считает использование этой статьи несовместимым с Шенгенским кодексом границ, заявляя, что кодекс уже учитывает законные интересы государств-членов и включает положения об исключениях в случаях серьезных угроз общественному порядку и внутренней безопасности. Представитель бизнеса ХДС/ХСС в парламенте Торстен Фрии argue argued, что отказ от въезда неевропейским гражданам без действительных виз на границе соответствует текущему законодательству, ссылаясь на статью 72 ДФЕС и другие соответствующие положения.

Предложение фракции Союза о широкомасштабном отказе в пересечении границы в Германии вызвало дискуссии в Министерстве внутренних дел, но ни одно государство-член ЕС еще не использовало статью 72 ДФЕС перед Судом для обоснования подобных действий. Несмотря на то, что ЕСЮ считает использование статьи 72 несовместимым с Шенгенским кодексом границ, представитель бизнеса ХДС/ХСС в парламенте утверждает, что отказ на границе соответствует текущему законодательству, ссылаясь на статью 72 и другие положения.

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