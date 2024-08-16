Министерство юстиции выступает за то, чтобы Верховный суд отложил введение некоторых элементов закона Аризоны, требующего доказательства гражданства для избирателей.

Высший суд просят вмешаться в спор вокруг правил голосования в ключевом штате, который касается темы, вызывающей политическое напряжение в преддверии избирательной кампании 2024 года.

В ходатайстве в суд генеральный прокурор США Элизабет Прелогар заявила, что "судебное вмешательство на данном этапе подорвет упорядоченное проведение выборов, потенциально лишив права голоса многих избирателей, уже зарегистрированных с помощью федеральной формы регистрации".

Поддержку спору оказали демократические власти Аризоны, которые в своих заявлениях в суд заявили, что судебное вмешательство на данном этапе было бы "дестабилизирующим".

Администрация Байдена, а также организации по защите гражданских прав, которые также подали иски против закона 2022 года, утверждают, что он противоречит Закону о регистрации избирателей, требуя от лиц, зарегистрированных с помощью федеральной формы, предоставить документальное доказательство гражданства для голосования на президентских выборах и использования голосования по почте в штате.

Республиканский национальный комитет и законодатели-республиканцы штата на прошлой неделе обратились в Верховный суд с просьбой восстановить это требование для предстоящих выборов после решения судьи низшей инстанции, отменившего его.

Группы по защите гражданских прав успешно оспорили другой пункт закона, требующий от лиц, зарегистрированных с помощью формы регистрации штата, предоставить документальное доказательство гражданства, одновременно отменяя прежние гарантии для регистраций избирателей, не имеющих этих документов.

Группы утверждают, что закон нарушает соглашение о прекращении судебного разбирательства 2018 года, вытекающее из отдельного судебного процесса. В соответствии с соглашением чиновники counties используют записи DMV штата для проверки статуса гражданства избирателей, не предоставивших доказательства, но закон 2022 года прекратит эту практику для лиц, зарегистрированных с помощью формы регистрации штата.

В ходатайстве в Верховный суд, поданном в пятницу вместе с Демократическим национальным комитетом и партией штата, группы по защите гражданских прав заявили, что если Верховный суд удовлетворит просьбу республиканцев, "избиратели обнаружат, что их заявки отклонены исключительно на основе типа используемой для регистрации бумаги".

Республиканцы стремятся сделать якобы угрозу голосования неграждан основной темой избирательной кампании 2024 года. Сложный способ, которым Аризона сформулировала свой закон о подтверждении гражданства, частично обусловлен решением Верховного суда 2013 года, ограничивающим, когда могут требоваться эти документы для голосования. Верховный суд тогда заявил, что штаты не могут требовать документального доказательства гражданства от лиц, зарегистрированных с помощью федеральной формы, если форма сама не содержит такого требования.

Аризона уже установила разделенную систему для федеральных и государственных выборов, так как прецедент Верховного суда 2013 года не запрещает требовать доказательства гражданства для избирателей на нефедеральных выборах.

Республиканцы утверждают, что требование может быть предъявлено на президентских выборах, поскольку только штаты, а не Конгресс, имеют право управлять регистрацией избирателей на этих выборах. Администрация Байдена оспорила этот аргумент в ходатайстве от пятницы, а также критиковала республиканскую аргументацию в отношении требования к голосованию по почте.

Республиканцы просят Верховный суд действовать оперативно в этом деле, ссылаясь на крайний срок 22 августа, установленный чиновниками выборов для разрешения споров по инициативам на референдуме.

Демократический секретарь штата Аризона Адриан Фонтес заявил в своем ходатайстве от пятницы, что любое изменение текущей системы в настоящее время причинит "необоснованные трудности" ему и чиновникам по проведению выборов в counties, а также запутает избирателей.

Политика вокруг этого вопроса сложна, так как демократические власти штата выступают против любого судебного вмешательства, которое, как они считают, может нарушить процесс выборов. Контроверсия влияет на политический ландшафт 2024 года, поскольку республиканцы стремятся сделать вопрос о голосовании неграждан ключевой темой избирательной кампании.

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