Министерство юстиции намерено вернуть 100 миллионов долларов от двух компаний, ответственных за корабль, который демонтировал Балтиморский мост.

Два бизнеса, Grace Ocean Private Ltd и Synergy Marine Private Ltd, якобы отправили неопытный экипаж на опасно неподходящем судне в американские водные пути, как указано в иске. Их целью было извлечь выгоду из работы в американских портах, но они сэкономили на мерах безопасности, подвергая опасности жизни и инфраструктуру.

По словам федеральных прокуроров, существенный штраф компенсирует расходы, понесенные в результате катастрофического обрушения моста и последующей операции по уборке, которая продолжалась месяцами. Уборка включала удаление около 50 000 тонн стали, бетона и асфальта из воды, что позволило порту Балтимора возобновить операции.

Заместитель помощника генерального прокурора США Бенджамин Мизер воздержался от комментариев по поводу возможных уголовных обвинений, связанных с столкновением, на пресс-конференции в среду. Он упомянул, что они не могут раскрывать информацию об текущих уголовных расследованиях или действиях.

Это первое правоприменение правительства после инцидента, в котором почти 1-километровый, 213-миллионный грузовой корабль под названием "Дали" столкнулся с жизненно важной опорой Кэй-Бридж. Удар привел к обрушению моста, в результате чего погибли шесть рабочих, которые ремонтировали выбоины на мосту ночью.

Эта история продолжает развиваться и будет обновляться.

Неуважение компаний к безопасности в политике было очевидно, когда они приоритезировали прибыль над благополучием своего экипажа и инфраструктуры. Текущее расследование столкновения и его последствий подчеркивает важность строгих правил в морской политике.

Читайте также: