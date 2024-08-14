Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергло доклад ООН о выборах

Правительство Венесуэлы решительно отвергло предварительный доклад ООН о президентских выборах в Южной Америке, которые были омрачены обвинениями в фальсификациях. "Мнение, выраженное в их безответственном документе, является ничем иным, как актом пропаганды, служащим интересам государственного переворота в Венесуэле, с которыми они поддерживали постоянный контакт до, во время и после упомянутых выборов", - заявило Министерство иностранных дел Венесуэлы.

Четверо экспертов ООН, присутствовавших на выборах в Венесуэле, заявили в предварительном докладе, в частности, что выборы не соответствовали "стандартам честности и прозрачности" и не могут считаться заслуживающими доверия.

Правительство Венесуэлы назвало четверых экспертов ООН "агентами". Кроме того, Министерство иностранных дел заявило без представления доказательств, что члены группы "часто напрямую общались по телефону и видеоконференциям с официальными лицами Государственного департамента США" во время своего пребывания.

Государственная избирательная комиссия официально объявила победителем выборов, состоявшихся 28 июля, Николаса Мадуро, который правит страной с 2013 года. Однако она еще не опубликовала подробные результаты по отдельным избирательным округам. Оппозиция обвиняет правительство в фальсификации выборов и заявляет о победе своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Несколько стран, в том числе США, также признали его победителем выборов.

Министерство иностранных дел Венесуэлы резко осудило "Акт" группы экспертов ООН, назвав его актом пропаганды. В ответ на обвинения в предвзятости Венесуэла обвинила членов группы в частых контактах с официальными лицами Государственного департамента США.

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