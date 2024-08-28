Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, компания Berkshire Hathaway, стала первым нетехнологическим американским предприятием, преодолевшим рыночную капитализацию в один триллион долларов. В первой торговой сессии в Нью-Йорке она выросла примерно на один процент, достигнув этой грандиозной цифры.

Доступ к этой элитной группе был ограничен технологическими гигантами, такими как Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (ранее известная как Facebook) и Alphabet (материнская организация Google). В настоящий момент Apple лидирует с поразительной рыночной капитализацией почти в 3,5 триллиона долларов.

Портфель Berkshire Hathaway включает в себя крупные предприятия, такие как страховая компания Geico, железнодорожная компания BNSF, популярная сеть фастфуда Dairy Queen и производитель батареек Duracell, а также существенные инвестиции в другие корпорации.

Изначально Berkshire была скромной текстильной компанией, приобретенной нынешним 93-летним Баффеттом в 1960-х годах. Он преобразовал ее в процветающую компанию по управлению активами. Бизнес-интуиция Баффетта привела к тому, что инвестиции Berkshire в различные компании превзошли среднюю рыночную динамику акций за годы.

В последнее время Баффет наращивает денежные резервы Berkshire и выражает озабоченность дефицитом заманчивых инвестиционных возможностей. Традиционный подход Баффетта заключается в приобретении недооцененных, но многообещающих компаний. Berkshire сохраняет существенную долю в Apple, несмотря на недавнюю продажу части своей доли.

После преодоления рыночной капитализации в один триллион долларов рыночная стоимость Berkshire Hathaway продолжает быть предметом интереса среди инвесторов. С своим разнообразным портфелем Berkshire Hathaway теперь занимает прочное место среди конкурентов в корпоративном мире.

Читайте также: