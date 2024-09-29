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Микати, премьер-министр, оценивает, что перемещение израильских авиаударов может достичь миллиона человек.

 and  Alex Stellmacher
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Микати, премьер-министр, оценивает, что число лиц,оставшихся без крова из-за авиационного удара...
Микати, премьер-министр, оценивает, что число лиц,оставшихся без крова из-за авиационного удара Израиля,может достичь одного миллиона.

Микати, премьер-министр, оценивает, что перемещение израильских авиаударов может достичь миллиона человек.

Израильские воздушные удары в Ливане привели к перемещению примерно одного миллиона человек, как заявил премьер-министр ЛиванаNajib Mikati. На внеочередном заседании кабинета в воскресенье он предположил, что "количество перемещенных может достичь одного миллиона". Это могло бы стать "самым значительным перемещением в истории страны".

Ранее ООН предсказывала, что около 200 000 человек внутри Ливана были перемещены, а более 50 000 человек искали убежище в соседней Сирии.

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» явно обострился в последнее время. Это произошло после инцидентов, таких как взрыв сотен пейджеров и раций «Хезболлы», а также целенаправленные убийства видных командиров. В ответ Израиль провел обширные воздушные удары. По данным Министерства здравоохранения Ливана, эти удары привели к гибели сотен гражданских лиц, а ООН оценивает, что более 100 000 человек покинули свои дома.

В пятницу израильский авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута унес жизнь лидера группы Хасана Насраллы. «Хезболла» официально подтвердила смерть Насраллы в субботу в возрасте 64 лет.

Из-за эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой» количество внутренне перемещенных лиц в Ливане значительно возросло, превысив первоначальную оценку ООН в 200 000 человек. В результате эскалации израильских воздушных ударов еще более 800 000 человек были перемещены, что в общей сложности составило примерно один миллион перемещенных лиц в Ливане.

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