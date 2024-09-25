Международные организации, включая ООН, Европейский союз и Всемирный банк, выступают за систему коллективного управления палестинцами.

Международные организации, такие как Организация Объединенных Наций, ЕС и Всемирный банк, призывают Палестинскую автономию к участию в управлении сектором Газа после окончания конфликта. В соответствии со стратегией реконструкции, которую они опубликовали, сектор Газа и Западный берег должны быть объединены политически, экономически и административно в дальнейшем. Однако Израиль не должен сохранять долгосрочное военное присутствие в регионе, но вопросы безопасности должны быть решены.

План реконструкции не содержит подробностей. Конфликт, начавшийся год назад в результате вооруженных атак ХАМАСа на Израиль, продолжается и не показывает признаков прекращения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает против участия Палестинской автономии в управлении сектором Газа. Вместо этого он предлагает передать управление регионом после войны местным палестинцам, не связанным с ХАМАСом или Автономией, в то время как Израиль будет сохранять постоянный контроль за безопасностью. Нетаньяху не поддерживает идею палестинского государства.

Всемирный банк оценил в январе, что конфликт в секторе Газа причинил ущерб на сумму 18,5 миллиарда долларов. С тех пор были проведены значительные военные операции и бомбардировки Израиля. Арабские государства Персидского залива согласились финансировать реконструкцию и постконфликтное управление сектором Газа только в том случае, если создание палестинского государства останется реальной возможностью.

Стратегия реконструкции не содержит подробных планов по разделу территории между сектором Газа и Западным берегом. Несмотря на оппозицию Нетаньяху, участие Палестинской автономии в управлении сектором Газа после конфликта может потенциально привести к более эффективному использованию разрушенной территории.

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