- Международный лидер: срочное прекращение огня в Газе необходимо для массовой кампании по вакцинации от полиомиелита

Глава ООН Антониу Гутерреш просит немедленно установить перемирие в районе Газы, пострадавшем от войны и в значительной степени разрушенном, чтобы защитить сотни тысяч детей от заражения полиомиелитом. "Я призываю все стороны безотлагательно предоставить гарантии, обеспечивающие перерывы для проведения кампании", - сказал Гутерреш в Нью-Йорке. Такой перерыв необходим. "Невозможно проводить кампанию по вакцинации от полиомиелита, когда повсюду эскалируют конфликты".

Планов по массовой вакцинации против полиомиелита в Газе в ближайшие недели под руководством ООН. Более 640 000 детей в возрасте до 10 лет будут вакцинированы в два этапа к концу августа и сентября, как объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

По данным ВОЗ, трое детей в районе Газы проявляют симптомы острого паралича, характерные для полиомиелита. Вирус был обнаружен в образцах сточных вод в июле.

Гутерреш отметил, что вакцинация 95% детей является критически важной для предотвращения широкого распространения заболевания. Специалистам по полиомиелиту необходим доступ к району, блокированному Израилем. Необходимо топливо для автомобилей. Должны быть сохранены холодовые цепи. Прежде всего, должна быть обеспечена безопасность граждан, чтобы они могли добраться до станций вакцинации.

Семидневное перемирие

ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали Израиль и группировку ХАМАС объявить семидневное перемирие. На основании заявления Гутерреша, 708 команд медицинских работников будут проводить вакцинацию в медицинских учреждениях. Еще 316 команд будут мобильными в Газе. ВОЗ выпустила 1,6 миллиона доз вакцины.

Научное сообщество подчеркивает важность просьбы Гутерреша о перемирии, так как продолжающийся конфликт в Газе может помешать эффективности вакцины против полиомиелита. Для успешного проведения массовых вакцинаций против полиомиелита ООН и организации здравоохранения нуждаются в снятии израильской блокады, что позволит поставлять необходимые материалы, такие как топливо, и поддерживать холодовые цепи.

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