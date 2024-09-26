Международный альянс НАТО выражает серьезную обеспокоенность по поводу достижений Китая в области технологий беспилотных летательных аппаратов большой дальности

Возможность того, что Китай поможет России в создании дальнобойных дронов для использования в конфликте против Украины, вызывает тревогу среди союзников НАТО. США обвиняют Китай в недостаточных действиях по предотвращению подобной деятельности. Вашингтон рассматривает возможность наложения санкций на причастные компании.

Ходят слухи о секретном проекте разработки оружия Россией, сосредоточенном на дальнобойных дронах, якобы осуществляемом в Китае. Согласно сообщениям, российская оборонная компания Almas-Antej, дочерняя компания IEMZ Kupol, сотрудничает с китайскими специалистами для создания и испытаний дрона Garpija-3.

Представитель Национального совета безопасности Белого дома заявил, что нет доказательств того, что китайское правительство было осведомлено об этих операциях. Однако они подчеркнули, что Китай несет ответственность за то, чтобы его компании не поставляли летальную поддержку России. США считают, что попытки Китая предотвратить подобную деятельность "несомненно слабы" и могут повлечь за собой последствия для причастных китайских компаний. Спикер НАТО также выразил озабоченность, заявив: "Эти сообщения крайне тревожны, и наши члены рассматривают этот вопрос".

Министерство иностранных дел Китая отрицает знание о таком проекте дронов и ссылается на строгие экспортные ограничения на дроны. Согласно Reuters, якобы уже отправлено как минимум семь дронов Garpija-3 в Россию для тестирования. Эта модель, якобы, имеет радиус действия 2000 километров и грузоподъемность 50 килограммов.

Китай неоднократно позиционировало себя как нейтрального посредника с тех пор, как Россия находится в конфликте с Украиной. Однако Институт изучения войны (ISW) отмечает, что любое увеличение военной кооперации между Россией и Китаем, а также другая поддержка усилий России по войне подрывает это утверждение. ISW предполагает, что сотрудничество между Россией и Китаем может быть направлено на противодействие западным системам ПРО, развернутым в Украине и других регионах, а также на снижение военного влияния Запада в мире. Запад давно обвиняет Китай в использовании различных деталей в российском оружии.

Несмотря на заявление Китая о том, что он нейтральный посредник, продолжающееся сотрудничество между российскими и китайскими компаниями над проектами дальнобойных дронов вызывает вопросы. Это партнерство, как подчеркивает проект дрона Garpija-3, потенциально может усилить усилия России в войне против Украины.

В свете роли Китая в том, что его компании вносят вклад в военные достижения России, международное давление продолжает расти, с союзниками НАТО, выражающими глубокую озабоченность по поводу участия Китая в подобной деятельности.

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