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ПолитикаНовостиОбвинения

Международное футбольное руководство изучает обвинения в отношении Израиля во время конфликта в Газе

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

Международное футбольное руководство изучает обвинения в отношении Израиля во время конфликта в Газе

FIFA не наложила никаких санкций на Израиль, как того требовала Палестинская футбольная ассоциация (ПФА), в связи с предполагаемым вопросом дискриминации. Во время своей 29-й встречи в Цюрихе Совет FIFA поручил Комитету по дисциплине расследовать этот вопрос, поднятый палестинской группой.

Кроме того, Комитет FIFA по управлению, аудиту и соблюдению требований должен проанализировать участие израильских футбольных команд, якобы базирующихся на палестинских территориях, в израильских турнирах. По словам главы Совета FIFA Джанни Инфантино, они тщательно изучили и оценили эту чувствительную ситуацию и прислушались к советам внешних специалистов на основе всестороннего анализа.

ПФА утверждает, что Израиль нарушает международное право, в частности, в Газе, с помощью Израильской футбольной ассоциации. ПФА ссылается на регламент FIFA по правам человека и заявляет, что все футбольные сооружения в Газе либо разрушены, либо серьезно повреждены, а среди жертв есть футболисты и арбитры.

Хотя это не подтверждено, обвинения возникли в связи с недавними нападениями Израиля на Газу, которые привели к значительному ущербу, как указано в предложении, представленном на конгрессе FIFA в Бангкоке в мае.

FIFA не наложила никаких санкций на Израиль из-за обвинений в дискриминации по просьбе ПФА. Комитет по дисциплине поручено расследовать эти обвинения, которые были подняты на 29-й встрече Совета FIFA в Цюрихе.

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