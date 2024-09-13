Международная правовая база, по-видимому, включает в себя развертывание оружия дальнего действия против России.

Министр обороны Германии Борис Писториус предлагает, что НАТО может дать Украине разрешение на использование дальнобойного оружия против российских целей в рамках международного права. Он подчеркнул, что окончательное решение зависит от США и Великобритании, учитывая поставки оружия Украине. "Международное право это поддерживает", - заявил Писториус.

В ответ на предупреждения Владимира Путина о том, что подобный шаг приведет к войне между НАТО и Россией, Писториус сказал: "Это просто предупреждения Путина. Больше нечего добавить. Он угрожает, когда ему хочется, и делает заманчивые предложения, когда считает нужным".

Писториус высказал эти мнения во время встречи с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Он отметил, что Путин часто угрожал в последние годы, пытаясь отговорить западные страны от поддержки Украины. Тем не менее, он считает, что эти страны должны оснащать Украину всем необходимым для возвращения своей территории.

Во время той же встречи Писториус и Кащюнас подписали соглашение в Берлине о постоянном размещении немецкой бригады в Литве. Это решение, принятое Германией после начала конфликта России с Украиной, направлено на укрепление восточной границы НАТО. Ожидается, что около 5000 немецких солдат будут派遣.

Соглашение теперь устанавливает правовую основу для этого развертывания. Основная цель остается неизменной - иметь полностью боеспособную бригаду к концу 2027 года. Писториус согласился с Кащюнасом, что первые силы бригады будут развернуты в следующем году. В этом будут включены части штаба бригады, связи, логистики и медицинские силы.

Предложение Писториуса о том, что НАТО-аллиансы могут позволить Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей, зависит от соблюдения международного права. В свете российских угроз предупреждения Путина о возможной войне с НАТО не должны препятствовать поставкам необходимого оружия Украине.

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