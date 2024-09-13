Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиОружие

Международная правовая база, по-видимому, включает в себя развертывание оружия дальнего действия против России.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Глава Минобороны, Писториус, гарантирует Украине дополнительное вооружение с дальностью стрельбы...
Глава Минобороны, Писториус, гарантирует Украине дополнительное вооружение с дальностью стрельбы более 30 километров.

Международная правовая база, по-видимому, включает в себя развертывание оружия дальнего действия против России.

Министр обороны Германии Борис Писториус предлагает, что НАТО может дать Украине разрешение на использование дальнобойного оружия против российских целей в рамках международного права. Он подчеркнул, что окончательное решение зависит от США и Великобритании, учитывая поставки оружия Украине. "Международное право это поддерживает", - заявил Писториус.

В ответ на предупреждения Владимира Путина о том, что подобный шаг приведет к войне между НАТО и Россией, Писториус сказал: "Это просто предупреждения Путина. Больше нечего добавить. Он угрожает, когда ему хочется, и делает заманчивые предложения, когда считает нужным".

Писториус высказал эти мнения во время встречи с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Он отметил, что Путин часто угрожал в последние годы, пытаясь отговорить западные страны от поддержки Украины. Тем не менее, он считает, что эти страны должны оснащать Украину всем необходимым для возвращения своей территории.

Во время той же встречи Писториус и Кащюнас подписали соглашение в Берлине о постоянном размещении немецкой бригады в Литве. Это решение, принятое Германией после начала конфликта России с Украиной, направлено на укрепление восточной границы НАТО. Ожидается, что около 5000 немецких солдат будут派遣.

Соглашение теперь устанавливает правовую основу для этого развертывания. Основная цель остается неизменной - иметь полностью боеспособную бригаду к концу 2027 года. Писториус согласился с Кащюнасом, что первые силы бригады будут развернуты в следующем году. В этом будут включены части штаба бригады, связи, логистики и медицинские силы.

Предложение Писториуса о том, что НАТО-аллиансы могут позволить Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей, зависит от соблюдения международного права. В свете российских угроз предупреждения Путина о возможной войне с НАТО не должны препятствовать поставкам необходимого оружия Украине.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно