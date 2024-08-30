Международная организация здравоохранения: возможно сократить вспышки заболевания Mpox в Африке в течение 6 месяцев

Согласно директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебреинесу, текущие вспышки мonekpox в Африке могут быть взяты под контроль в течение шести месяцев. Это возможно, как он заявил в недавнюю пятницу, если усилия партнеров будут координированы. В ближайшие дни ВОЗ планирует отправить первую партию вакцин против мonekpox в Демократическую Республику Конго.

В настоящее время Конго имеет наибольшее количество случаев мonekpox - более 18 000 подозрительных инфекций и 629 летальных исходов. На данный момент Африка получила лишь небольшое количество вакцин, необходимых для предотвращения распространения вируса. Тедрос отметил, что несмотря на быстрый рост инфекций в последнее время, смертность остается умеренной. В настоящее время выявлено 258 случаев нового штамма мonekpox в странах, таких как Бурунди, Руанда, Кения, Уганда, Швеция и Таиланд.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышки мonekpox глобальной проблемой здравоохранения в этом месяце. Как и оспу, мonekpox вызывает более мягкие симптомы, такие как лихорадка и головная боль. Однако в тяжелых случаях у людей могут появиться болезненные язвы и пузыри на лице, груди, руках и половых органах. Мonekpox передается в основном через тесный контакт кожи.

Центр по контролю и профилактике заболеваний Африки выразил оптимизм на этой неделе, ожидая получения около 380 000 доз вакцины против мonekpox, которые были обещаны значительными донорами, в том числе США и ЕС. К сожалению, это составляет менее 15% от необходимого количества вакцинации для прекращения вспышек в Конго.

Демократическая Республика Конго, расположенная в Конго, получит первую партию вакцин против мonekpox от ВОЗ. Координированные усилия по увеличению распространения вакцин являются критически важными, поскольку Конго в настоящее время имеет наибольшее количество случаев и летальных исходов от мonekpox в Африке.

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