Международная организация, выступающая за прекращение конкурентного погони за основными минеральными ресурсами

Организация Объединенных Наций работает над предотвращением ажиотажного спроса на критически важные сырьевые материалы, необходимые для перехода к чистой энергии. Как отмечает группа экспертов под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, к 2030 году спрос на эти материалы может почти утроиться. Эксперты предлагают способы облегчить устойчивое и экологически чистое извлечение этих материалов и гарантировать равный доступ для всех стран.

Речь идет о жизненно важных минералах, необходимых для чистой энергии, таких как те, которые используются в ветряных турбинах, солнечных панелях, электрических автомобилях и аккумуляторах. К ним относятся редкоземельные элементы, литий, медь, никель и кобальт. Группа экспертов подчеркивает важность соблюдения справедливости, прозрачности, устойчивости и соблюдения прав человека на всех этапах цепочки создания стоимости, от добычи до переработки, транспортировки и утилизации.

На конференции ООН по изменению климата COP28 в 2023 году страны договорились удвоить к 2030 году мощность возобновляемой энергии и вдвое увеличить энергоэффективность, тем самым сокращая зависимость от вредных ископаемых видов топлива. Цель состоит в том, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C по сравнению с уровнями до промышленной эпохи, тем самым смягчая последствия изменения климата.

Многие критически важные сырьевые материалы находятся в развивающихся странах. Для этих стран переход к чистой энергии может представлять собой возможность перерабатывать свои природные ресурсы, создавать рабочие места и стимулировать экономический рост, а не просто экспортировать сырьевые материалы. Группа экспертов рекомендует создать комитет ООН для ведения диалога со всеми заинтересованными сторонами и разработать глобальные стандарты для отслеживания происхождения и переработки этих минералов. Также должен быть создан фонд для обеспечения безопасного закрытия шахт, а небольшие предприятия должны быть поддержаны для вступления в эту отрасль.

Переход к чистой энергии требует значительного увеличения использования минеральных продуктов, таких как редкоземельные элементы, литий, медь, никель и кобальт, которые необходимы для чистых технологий. Важно, чтобы комитет ООН разработал и внедрил глобальные стандарты для мониторинга устойчивого и справедливого извлечения и переработки этих минеральных продуктов.

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