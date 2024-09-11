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ПолитикаНовостиМинеральные продукты

Международная организация, выступающая за прекращение конкурентного погони за основными минеральными ресурсами

 and  Anne Legman
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Наша цель - воспрепятствовать конкуренции за основные сырьевые материалы.
Наша цель - воспрепятствовать конкуренции за основные сырьевые материалы.

Международная организация, выступающая за прекращение конкурентного погони за основными минеральными ресурсами

Организация Объединенных Наций работает над предотвращением ажиотажного спроса на критически важные сырьевые материалы, необходимые для перехода к чистой энергии. Как отмечает группа экспертов под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, к 2030 году спрос на эти материалы может почти утроиться. Эксперты предлагают способы облегчить устойчивое и экологически чистое извлечение этих материалов и гарантировать равный доступ для всех стран.

Речь идет о жизненно важных минералах, необходимых для чистой энергии, таких как те, которые используются в ветряных турбинах, солнечных панелях, электрических автомобилях и аккумуляторах. К ним относятся редкоземельные элементы, литий, медь, никель и кобальт. Группа экспертов подчеркивает важность соблюдения справедливости, прозрачности, устойчивости и соблюдения прав человека на всех этапах цепочки создания стоимости, от добычи до переработки, транспортировки и утилизации.

На конференции ООН по изменению климата COP28 в 2023 году страны договорились удвоить к 2030 году мощность возобновляемой энергии и вдвое увеличить энергоэффективность, тем самым сокращая зависимость от вредных ископаемых видов топлива. Цель состоит в том, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C по сравнению с уровнями до промышленной эпохи, тем самым смягчая последствия изменения климата.

Многие критически важные сырьевые материалы находятся в развивающихся странах. Для этих стран переход к чистой энергии может представлять собой возможность перерабатывать свои природные ресурсы, создавать рабочие места и стимулировать экономический рост, а не просто экспортировать сырьевые материалы. Группа экспертов рекомендует создать комитет ООН для ведения диалога со всеми заинтересованными сторонами и разработать глобальные стандарты для отслеживания происхождения и переработки этих минералов. Также должен быть создан фонд для обеспечения безопасного закрытия шахт, а небольшие предприятия должны быть поддержаны для вступления в эту отрасль.

Переход к чистой энергии требует значительного увеличения использования минеральных продуктов, таких как редкоземельные элементы, литий, медь, никель и кобальт, которые необходимы для чистых технологий. Важно, чтобы комитет ООН разработал и внедрил глобальные стандарты для мониторинга устойчивого и справедливого извлечения и переработки этих минеральных продуктов.

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