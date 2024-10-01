Международная организация выступает с строгой предосторожностью Израилю, предполагая надвигающееся крупное вторжение на суше.

Организация Объединенных Наций обеспокоена якобы "ограниченными наземными рейдами" Израиля в Ливане и призывает воздержаться от крупномасштабного наземного наступления.

Как заявил в понедельник в Женеве представитель Бюро ООН по правам человека Лиз Троссель, интенсивность противостояния между Израилем и боевиками "Хезболлы" в Ливане привела к "ужасающим" жертвам среди гражданского населения. "Мы опасаемся, что полномасштабное наземное вторжение Израиля в Ливан только усугубит страдания".

После серии авиационных ударов по целям "Хезболлы" в Ливане военные Израиля объявили о начале "ограниченной и точной" наземной операции в южном Ливане и напряженных столкновениях. Представитель военного ведомства призвал граждан Ливана избегать южной части своей страны.

Усиление насилия между Израилем и "Хезболлой" в Ливане привело к значительным жертвам среди гражданского населения. Это тревожная ситуация вызывает опасения международного сообщества, что полномасштабное наземное вторжение Израиля может ухудшить положение.

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