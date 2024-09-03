Международная организация выражает обеспокоенность ограничением украинской православной религиозной организации

Офис ООН выразил обеспокоенность в связи с решением Украины запретить деятельность Украинской православной церкви, имеющей тесные связи с Россией. Как заявила Равина Шамдасан, spokeswoman Управления ООН по правам человека, это законодательство вызывает "серьезные опасения в отношении соблюдения международных стандартов прав человека, в частности свободы вероисповедания". ООН требует дальнейшего расследования деталей этого закона.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность церквей, связанных с Москвой. Этот закон, ранее одобренный парламентом, направлен против религиозных организаций, сохраняющих связи с Россией.

Несмотря на то, что Украинская православная церковь, связанная с Московским патриархатом, официально порвала связи с Москвой после начала конфликта в феврале 2022 года, Киевские власти утверждают, что руководство церкви продолжает сотрудничать с российским духовенством и зависит от Русской православной церкви и Москвы. Русская православная церковь является решительным сторонником Кремля и его вторжения в Украину.

Ранее имевшая большинство верующих в Украине, в основном православной стране, Украинская православная церковь в последние годы испытывает значительное снижение числа прихожан. В результате появилась отдельная, самоуправляемая церковь.

ООН выразила обеспокоенность ситуацией и призвала Украину гарантировать, что реализация спорного закона не будет нарушать свободу вероисповедания, как было заявлено Управлением ООН по правам человека. Признавая роль ООН в поддержании международного мира и прав человека, Украина должна провести тщательное расследование, чтобы ответить на обеспокоенность ООН по поводу этого закона.

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