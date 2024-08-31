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Международная организация стремится продолжить сотрудничество с руководством талибов

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Мы намерены продолжать сотрудничество с талибами.
Мы намерены продолжать сотрудничество с талибами.

Международная организация стремится продолжить сотрудничество с руководством талибов

Несмотря на строгие моральные кодексы, навязываемые талибами в Афганистане, Организация Объединенных Наций продолжит сотрудничать с ними. Как заявил представитель ООН в Нью-Йорке Стефан Дюжаррик, ООН продолжит работу со всеми сторонами в Афганистане, в том числе с талибами. В соответствии с новыми правилами женщинам запрещено показывать лица на публике или выражать себя verbal'no.

ООН выразила неодобрение этих новых правил. Глава миссии ООН в Афганистане, UNAMA, Розу Отунбаеву, выразила обеспокоенность на прошлых выходных, заявив, что законы рисуют тревожную картину для будущего Афганистана, еще больше ужесточая существующие несправедливые ограничения на свободу женщин и девочек. В результате талибы прекратили отношения с UNAMA в пятницу. Дюжаррик подтвердил, что ООН продолжит свою работу в Афганистане, следуя мандату, установленному Советом Безопасности.

ООН также выразила неодобрение правил, подчеркнув их отрицательное влияние на права женщин. Несмотря на решение талибов прекратить отношения с UNAMA, Дюжаррик повторил, что ООН продолжит свою работу, следуя руководству, предоставленному Советом Безопасности.

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