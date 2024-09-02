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ПолитикаНовостиВизит Путина

Международная организация по правам человека призывает Путина запланировать поездку в Монголию

Понимание Уголовного кодекса Германии (Сuent)

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Международная правозащитная организация призывает Монголию к действиям перед приездом Путина
Международная правозащитная организация призывает Монголию к действиям перед приездом Путина

Международная организация по правам человека призывает Путина запланировать поездку в Монголию

Человек Rights Watch, известная правозащитная организация, призывает Монголию запретить или задержать российского президента Владимира Путина. По словам Марии Элены Вигноли, представителя отдела международной юстиции Human Rights Watch, если Монголия позволит Путину въехать без его задержания, она нарушит свои международные обязательства в качестве члена Международного уголовного суда.

Путин планирует посетить Монголию во вторник по приглашению монгольского президента Ухнаагийн Чулуунбат, чтобы укрепить двусторонние связи. Однако против Путина выдан международный ордер на арест, в котором его обвиняют в возможных военных преступлениях в Украине.

Поскольку Монголия признает МУС, она обязана задержать Путина во время его пребывания в Улан-Баторе. Однако Россия считает, что Путин в безопасности, ссылаясь на дружественные отношения между двумя странами, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это первый визит Путина в страну, являющуюся членом МУС, с начала войны в Украине.

Монголия пытается поддерживать гармоничные отношения с тяжеловесами, такими как Китай и Россия, а также с Западом. учитывая зависимость Монголии от России, маловероятно, что она рискнет своими отношениями, задерживая Путина.

Несмотря на призывы Human Rights Watch, Монголия еще не приняла решение о запрете или задержании господина Путина, так как его визит запланирован на вторник. Этот визит может стать испытанием для обязательств Монголии по соблюдению международного права, учитывая ордер на арест Путина Международным уголовным судом.

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