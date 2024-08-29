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ПолитикаНовостиНью-Йорк

Международная организация: Израиль согласен на перемирие в программе иммунизации от полиомиелита

 and  Mark Rodriguez
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Обязательные противопожарные полосы необходимы для бригад вакцинации.
Обязательные противопожарные полосы необходимы для бригад вакцинации.

Актуальные геополитические споры на Ближнем Востоке - Международная организация: Израиль согласен на перемирие в программе иммунизации от полиомиелита

Согласно данным ООН, Израиль согласился на ежедневные перемирия в секторе Газа в рамках кампании по иммунизации против полиомиелита. В трех разных районах прибрежной зоны боевые действия прекратятся на три дня каждый, с рассвета до заката. Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ в Газе, упомянул о согласии израильского ведомства COGAT, которое занимается палестинскими вопросами.

ВОЗ планирует расширить свою кампанию по иммунизации против полиомиелита за пределы сектора Газа, одним из потенциальных мест проведения этой инициативы является Нью-Йорк. Несмотря на напряженность в других частях мира, жители Нью-Йорка вскоре получат информацию об этой важной программе здравоохранения.

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