Актуальные геополитические споры на Ближнем Востоке - Международная организация: Израиль согласен на перемирие в программе иммунизации от полиомиелита

Согласно данным ООН, Израиль согласился на ежедневные перемирия в секторе Газа в рамках кампании по иммунизации против полиомиелита. В трех разных районах прибрежной зоны боевые действия прекратятся на три дня каждый, с рассвета до заката. Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ в Газе, упомянул о согласии израильского ведомства COGAT, которое занимается палестинскими вопросами.

ВОЗ планирует расширить свою кампанию по иммунизации против полиомиелита за пределы сектора Газа, одним из потенциальных мест проведения этой инициативы является Нью-Йорк. Несмотря на напряженность в других частях мира, жители Нью-Йорка вскоре получат информацию об этой важной программе здравоохранения.

Читайте также: