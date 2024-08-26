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Международная организация гуманитарной помощи сообщила: Более 300 000 человек пострадали от ливней в Судане

 and  Elizabeth Wells
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Международная гуманитарная организация сообщает: более 300 000 человек пострадали от наводнений в...
Международная гуманитарная организация сообщает: более 300 000 человек пострадали от наводнений в Судане

Международная организация гуманитарной помощи сообщила: Более 300 000 человек пострадали от ливней в Судане

В Судане, согласно данным чрезвычайного гуманитарного агентства ООН ОЧА, более 317 000 человек пострадали от наводнений и высоких вод в результате обильных осадков. По последним данным ОЧА, около 118 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате сезона дождей с июня. В некоторых районах повышение уровня Нила привело к появлению ядовитых змей и скорпионов на дорогах и полях из-за наводнений. Наличие стоячей воды увеличивает риск передачи заболеваний. Ранее Министерство здравоохранения Судана подтвердило вспышку холеры, с более чем 500 случаями и 27 летальными исходами.

Согласно ОЧА, наиболее пострадавшими от наводнений регионами являются Северный Дарфур, Западный Дарфур и река Нил. Наводнения усугубили уже сложную гуманитарную ситуацию в стране, где продолжается борьба за власть между временным главой государства Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло в течение примерно 500 дней. Этот конфликт привел к крупнейшему в мире кризису беженцев, в результате которого более 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома или бежать. Угроза голода также маячит на горизонте.

В частности, в Северном Дарфуре продолжаются насильственные конфликты в течение нескольких месяцев. Беженские лагеря, уже переполненные, теперь также страдают от наводнений. Гуманитарные организации обеспокоены тем, что непроходимые дороги мешают или даже препятствуют транспортировке необходимых продуктов питания.

Наводнения могут усугубить распространение заболеваний из-за наличия стоячей воды. Министерство здравоохранения Судана внимательно следит за ситуацией, учитывая подтвержденную вспышку холеры и риск других заболеваний.

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