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ПолитикаНовостиООН

Международная организация: более 50 000 человек переселяются из Ливана в Сирию

 and  Anthony Ross
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Международная организация: более 50 000 человек переселяются из Ливана в Сирию

Из-за непрекращающихся конфликтов между Израилем и Ливаном около 50 000 человек искали убежище в Сирии, согласно данным ООН. В сотрудничестве с обоими правительствами ведутся работы по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, как объявил главнокомандующий Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 10-го числа. Кроме того, более 200 000 жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома в пределах своей страны.

Ливан в настоящее время принимает около 1,5 миллиона сирийских беженцев, согласно официальным данным, а также других сирийцев, не являющихся беженцами. Продолжающийся с 2011 года конфликт в Сирии привел к гибели более 350 000 человек и заставил еще 13 миллионов человек либо покинуть страну, либо переместиться внутри нее. Окончательного решения этой нестабильной ситуации все еще нет.

Организация Объединенных Наций (ООН) активно участвует в оказании помощи и поддержки перемещенным лицам из Израиля и Ливана, а также сирийским беженцам в Ливане. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, возглавляемое Филиппо Гранди, руководит работой по оказанию помощи тем, кто пострадал от конфликтов.

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