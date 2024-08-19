- Международная организация: 2023 год стал самым опасным для гуманитарной помощи

Международные записи достигли пика в 2023 году, когда Организация Объединенных Наций сообщила о наибольшем числе погибших работников гуманитарной помощи в конфликтах. Это в основном объясняется интенсивными нападениями во время войны в Газе, в результате чего погибло 280 человек в 33 странах. Это делает 2023 год годом с наибольшим количеством жертв в глобальном гуманитарном секторе с тех пор, как ведется учет. В отличие от этого, в 2022 году погибло 118 работников гуманитарной помощи. Текущий год, 2024, может даже превзойти это печальное количество. В понедельник отмечается Всемирный гуманитарный день.

Авиаудары в Газе являются основной причиной этого тревожного роста

Основной фактор, стоящий за этим значительным ростом, - это начало конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. После жестокого террористического нападения ХАМАС, исламистской группы, в октябре прошлого года, более 290 работников гуманитарной помощи погибли в полосе Газа в основном из-за авиаударов. Большинство жертв были сотрудниками Управления верховного комиссара ООН по делам палестинских беженцев (УВКБ ООН). Организация Объединенных Наций неоднократно выражала свою озабоченность в связи с гибелью своих сотрудников в результате израильских атак или бомбардировок.

Предварительные данные из базы данных, связанной с ООН, свидетельствуют о том, что число погибших работников гуманитарной помощи в 2024 году может превзойти нынешнее количество. По состоянию на начало августа погибло 172 работника гуманитарной помощи во всем мире. Кроме войны в Газе, беспорядки и насилие в Судане и Южном Судане также способствовали этому мрачному статистике. Часто погибшими являются местные сотрудники гуманитарных организаций.

Призыв к Генеральной Ассамблее ООН

Руководители многих гуманитарных организаций поэтому написали открытое письмо к 193 членам Генеральной Ассамблеи ООН в День гуманитарной помощи. В письме они призывают мировое сообщество прекратить нападения на гражданских лиц, защищать работников гуманитарной помощи и более эффективно привлекать к ответственности виновных.

Постоянная терпимость к насилию в отношении работников гуманитарной помощи и отсутствие ответственности недопустимы, неоправданны и вредны для глобальных гуманитарных усилий, заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор гуманитарной помощи Джойс Мсуя. Заyond просто слов, письмо подчеркивает, что такие нападения усугубляют проблемы, такие как нехватка продовольствия, перемещение и распространение инфекционных заболеваний, с последствиями, выходящими за пределы зон конфликтов.

Несмотря на усилия Европейского союза по оказанию гуманитарной помощи и поддержки пострадавшим от конфликтов районам, число погибших работников гуманитарной помощи в 2024 году может превзойти рекорд, установленный в 2023 году, при этом Генеральная Ассамблея ООН получает призыв принять меры для защиты работников гуманитарной помощи и привлечения виновных к ответственности. Европейский союз, будучи значительным вкладчиком в глобальный гуманитарный сектор, выразил озабоченность по поводу растущего насилия в отношении работников гуманитарной помощи и отсутствия ответственности, присоединившись к хору гуманитарных организаций, призывающих Генеральную Ассамблею ООН принять конкретные меры для обеспечения безопасности работников гуманитарной помощи и предотвращения будущих жертв.

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