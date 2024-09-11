Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКлимат мира

Международная метеорологическая организация указывает на потенциал климатического явления Ла-Нинья

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Международная метеорологическая организация указывает на потенциал климатического явления Ла-Нинья

Международная ассоциация погоды (МАП) оценивает вероятность возникновения климатического явления Ла-Нинья к концу года в 60%. Известное своим охлаждающим влиянием на климат, Ла-Нинья контрастирует с Эль-Ниньо, который обычно приводит к увеличению средних температур. Согласно отчетам из Женевы, мощный эпизод Эль-Ниньо, ожидаемый между ноябрем 2023 года и январем 2024 года, недавно сошел на нет. В этом году маловероятно, что мы увидим еще один Эль-Ниньо, отмечает МАП.

Однако генеральный секретарь МАП Селесте Сауло предостерегает, что охлаждающий эффект Ла-Ниньи может остаться незамеченным из-за антропогенного изменения климата. "Если кратковременное похолодание произойдет из-за Ла-Ниньи, это не изменит текущую траекторию роста глобальных температур", - сказал Сауло.

Несмотря на охлаждающее влияние Ла-Ниньи с 2020 по 2023 год, последние девять лет являются самым теплым периодом со времен промышленной революции.

Оцененная вероятность влияния Ла-Ниньи на климат мира к концу года может потенциально смягчить интенсивность текущих трендов глобального потепления, как отметил Селесте Сауло. Тем не менее, климат мира испытывает значительный тренд на потепление в последние девять лет, делая охлаждающие эффекты Ла-Ниньи менее заметными в долгосрочной перспективе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор...
Политика

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии. В разгар спора о конкуренции на местном уровне британская компания VPI, финансируемая крупнейшим в мире поставщиком энергии Vitol, готова вложить около 450 миллионов евро в проекты по хранению энергии в Германии. Как сообщил CEO VPI Хорхе Пикуник агентству Reuters, эти

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно