Международная метеорологическая организация указывает на потенциал климатического явления Ла-Нинья

Международная ассоциация погоды (МАП) оценивает вероятность возникновения климатического явления Ла-Нинья к концу года в 60%. Известное своим охлаждающим влиянием на климат, Ла-Нинья контрастирует с Эль-Ниньо, который обычно приводит к увеличению средних температур. Согласно отчетам из Женевы, мощный эпизод Эль-Ниньо, ожидаемый между ноябрем 2023 года и январем 2024 года, недавно сошел на нет. В этом году маловероятно, что мы увидим еще один Эль-Ниньо, отмечает МАП.

Однако генеральный секретарь МАП Селесте Сауло предостерегает, что охлаждающий эффект Ла-Ниньи может остаться незамеченным из-за антропогенного изменения климата. "Если кратковременное похолодание произойдет из-за Ла-Ниньи, это не изменит текущую траекторию роста глобальных температур", - сказал Сауло.

Несмотря на охлаждающее влияние Ла-Ниньи с 2020 по 2023 год, последние девять лет являются самым теплым периодом со времен промышленной революции.

Оцененная вероятность влияния Ла-Ниньи на климат мира к концу года может потенциально смягчить интенсивность текущих трендов глобального потепления, как отметил Селесте Сауло. Тем не менее, климат мира испытывает значительный тренд на потепление в последние девять лет, делая охлаждающие эффекты Ла-Ниньи менее заметными в долгосрочной перспективе.

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