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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Международная Лига Наций предлагает прекратить боевые действия на 21 день.

 and  Elizabeth Wells
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Израиль задумывается о проведении наземной операции в границах Ливана
Израиль задумывается о проведении наземной операции в границах Ливана

Международная Лига Наций предлагает прекратить боевые действия на 21 день.

В Нью-Йорке на уровне ООН различные страны призывают к новому начинанию, направленному на предотвращение серьезного конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане. Ни одна из сторон не отвергает предложение о временном перемирии.

После интенсивных столкновений между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хезболла» несколько стран предложили «временное перемирие». Совместное заявление США, ЕС, Германии, Саудовской Аравии и других стран гласит: «Пришло время дипломатического решения». Они призывают к немедленному 21-дневному перемирию на ливанско-израильской границе, чтобы позволить провести дипломатические переговоры.

Израиль, по словам неназванного источника на израильском телеканале N12, склонен к перемирию с ливанской шиитской группировкой «Хезболла». Цель - договориться о более длительном соглашении.

Франция представила это предложение вскоре после разговора между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Джо Байденом на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал о «значительном прогрессе», достигнутом в предыдущие часы. Франция работает над дипломатическим урегулированием в Нью-Йорке с понедельника, «в частности, с нашими американскими союзниками».

Высокопоставленный американский чиновник назвал совместное заявление «большим прорывом». Ожидается, что Ливан и Израиль примут решение по этому предложению «в течение нескольких часов», сказал второй американский чиновник. «Мы вели переговоры с сторонами и посчитали, что это подходящий момент», - добавил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал к немедленному перемирию и предупредил, что «все может выйти из-под контроля» в Ливане.

Представитель Израиля в ООН Дэнни Данон сказал в Нью-Йорке, что Израиль открыт для дипломатического решения в Ливане. Однако если переговоры провалятся, Израиль «использует все средства в соответствии с международным правом для достижения своих целей».

На вопрос о возможности перемирия министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб ответил: «Надеюсь, да». «Хезболла» имеет значительное политическое влияние в Ливане.

С момента небывалого нападения радикального исламского движения «Хамас» на Израиль 7 октября и последовавшей войны в секторе Газа региональные tensions значительно escalated. Север Израиля подвергается постоянным атакам со стороны «Хезболлы», союзника «Хамаса», и отвечает контрнаступлениями в Ливане. Тысячи людей на обеих сторонах границы были вынуждены покинуть свои дома.

В последние дни конфликт вновь обострился. Его эскалация произошла после гибели нескольких высокопоставленных командиров «Хезболлы» и взрывов сотен раций и портативных радиостанций, принадлежащих членам «Хезболлы», что привело к гибели 39 человек и ранениям почти 3000 человек. Израиль также провел несколько массированных атак против «Хезболлы».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских атак в среду в южной и восточной частях Ливана, а также в районе столицы Бейрута погибли 72 человека и были ранены почти 400 человек. Израильская армия заявила, что с понедельника она атаковала более 2000 позиций ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Араghi в Нью-Йорке предупредил об «наступающей катастрофе». «Если ее не предотвратить, мир столкнется с катастрофическими последствиями», - сказал он. Иран «поддержит народ Ливана всеми средствами», добавил он.

Президент США Джо Байден предупредил во время выступления на американском телешоу «The View», что возможна «полноценная война». Однако он верит, что «вероятность разрешения все еще на столе».

Европейский Союз, вместе с США, Германией, Саудовской Аравией и другими странами, призывает к немедленному 21-дневному перемирию между Израилем и «Хезболлой» на ливанско-израильской границе, чтобы способствовать дипломатическим переговорам. Ирландия, член Европейского Союза, также выразила поддержку этому предложенному перемирию.

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