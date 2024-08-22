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ПолитикаНовостиПакистан

Международная конфронтация: официальные власти запретили доступ к представителю правительства

Во время visite в Пакистан Министра экономического сотрудничества и развития Свену Шульце (СДП) ожидалась встреча с премьер-министром. Однако ей было первоначально отказано в въезде.

 and  Wendy Allen
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Министр развития Свеня Шульце, представляя партию СДПГ, посещает текстольную фабрику в Исламабаде
Министр развития Свеня Шульце, представляя партию СДПГ, посещает текстольную фабрику в Исламабаде

- Международная конфронтация: официальные власти запретили доступ к представителю правительства

Мини-сумка на ремне насыщенного красного цвета Свеньи Шульце (СДПГ) почти спровоцировала международный инцидент. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития в настоящее время исследует условия производства в текстильных фирмах в Пакистане. В четверг она посетила фабрику по производству спортивных носков в Лахоре.

Только за два дня до этого была запланирована встреча с премьер-министром Пакистана Шехbaz Sharif в столице, Исламабаде. Учитывая, что она является первым высокопоставленным западным правительственным чиновником, посетившим страну после недавних выборов 8 февраля, эта встреча имела большое значение.

Свенья Шульце меняет направление

Однако на официальной резиденции охранники потребовали от Шульце сдать свою мини-сумку на ремне.

Затем события развивались и были запечатлены в коротком видео, опубликованном журналистом ZDF Андреасом Кинйастом на платформе обмена сообщениями X. Министр проконсультировалась с германским послом Альфредом Граннасом. После этого оба повернулись и вернулись к машине. В конце концов, охранники уступили, и Шульце разрешили войти в здание - с сумкой.

По словам источников из делегации, ранее велись интенсивные переговоры с командой безопасности премьер-министра. Германская группа сначала хотела привести фотографа на встречу, как это обычно бывает на таких поездках, но пакистанская сторона отклонила это предложение.

Тем не менее, сумка стала границей для Шульце. Просьба сдать личные вещи правительственному представителю считается дипломатической обидой.

К счастью, встреча с премьер-министром не сорвалась, как утверждают источники. Член консервативной партии "Мусульманская лига (Н)", который занимал пост премьер-министра с апреля 2022 года по 14 августа 2023 года, Шехbaz Sharif принял Шульце на ужин в присутствии почти всего своего кабинета. Беседа, часть которой велась на немецком и английском языках, якобы прошла успешно, как сообщают источники.

Свенья Шульце под пристальным вниманием

Германия является крупнейшим торговым партнером Пакистана в ЕС. Согласно данным Федерального министерства иностранных дел, Исламская республика в основном экспортирует текстиль, кожаные изделия, спортивное оборудование и медицинские инструменты в Германию.

Шульце подвергается критике в Германии. Кроме того, что финансовый министр Германии Кристиан Линднер (СВП) требует существенного сокращения развития помощи, также звучат призывы к упразднению министерства и его интеграции с Федеральным министерством иностранных дел.

Кроме того, флагманский проект Шульце, Закон о цепочке поставок, сталкивается с серьезной критикой. ХДС называет его "бюрократическим монстром" и требует его приостановки. Недавно даже федеральный министр экономики Роберт Габек (Зеленые) выступал за добровольное обязательство, казалось бы, предавая Шульце.

Несмотря на инцидент с мини-сумкой на ремне насыщенного красного цвета, встреча Свеньи Шульце с премьер-министром Пакистана Шехbaz Sharif состоялась по плану, демонстрируя важность Пакистана в торговых отношениях Германии. Несмотря на критику в Германии, в частности в отношении Закона о цепочке поставок, Шульце продолжает свою работу в Пакистане, сосредоточившись на укреплении экономического сотрудничества между двумя странами.

В Бундестаге Германии совет по большому ручку, в который можно положить документы.

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