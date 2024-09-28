Местные жители Северной Каролины, находящиеся дома, в настоящее время сталкиваются с трудностями без доступа к таким предметам, как еда и питьевая вода, из-за катастрофических наводнений.

Некоторые жителя Северной Каролины сталкиваются с трудными обстоятельствами из-за самого сильного наводнения, вызванного тропическим штормом Helene.

Дженнифер Реплогл, мама двоих маленьких детей и ожидающая третьего ребенка, застряла в своем доме в Бун, Северная Каролина, расположенном на высоте 4200 футов, где обычно не бывает сильного наводнения.

Она написала ранним субботним утром: "Мы не были готовы к этому. Дороги полностью уничтожены, смыты".

Сбои в подаче электроэнергии начались в пятницу днем. По данным poweroutage.us, к субботнему утру без электричества остались около 700 000 жителей Северной Каролины, в том числе 19 226 жителей Ватогауского округа, где находится Татер-Хилл.

Реплогл заявила, что у нее заканчивается еда и вода.

Единственные узкие, извилистые горные дороги в Бун проходимы, но, по ее словам, совершенно непроходимы.

"Наш подвал затопило вчера. Если помощь не придет к нам скоро, я не знаю, что делать", - сказала Реплогл.

Она волнуется о бизнесе, который ведет вместе с мужем, и о том, что они могут потерять большую часть своего имущества. Ее сотрудники застряли дома или у друзей, добавила Реплогл.

Власти Ватогауского округа ввели комендантский час с 8 вечера до 8 утра, как сообщается на странице службы экстренной помощи Ватогауского округа в Facebook. Комендантский час был введен из-за "опасных условий", "поврежденных дорог" и "продолжающихся экстренных операций".

Город Бун также объявил о введении режима кипячения воды в пятницу из-за "многочисленных прорывов", как сообщается на их странице в Facebook.

Helene обрушился на Флориду в четверг как ураган 4-й категории, причинив ущерб имуществу, разрушив здания и вызвав отключения электроэнергии на юго-востоке. По меньшей мере 55 человек погибли в пяти штатах.

Губернатор Рой Купер назвал Helene одним из самых сильных штормов в недавней истории для некоторых частей Северной Каролины. Более 2 футов дождя выпало в горной части штата с утра среды до утра пятницы, а в Бусике, небольшом неинкорпорированном районе в округе Янси, граничащем с Теннесси, выпало 29,58 дюйма за 48 часов.

По данным государственного департамента транспорта, более 400 дорог по-прежнему заблокированы в западной части Северной Каролины, который объявил утром в субботу, что "все дороги в западной части Северной Каролины считаются закрытыми", как сообщается в их сообщении.

Житель Северной Каролины Патрик МакНамара, владеющий небольшой компанией по доставке молока в Эшвилле, рассказал CNN о своем бизнесе, разрушенном наводнением.

Утром в субботу МакНамара увидел, какой ущерб нанес Helene. "Водяной уровень был на 4 фута выше причала", - сказал он. Машины были разбросаны по складу, молоко испортилось, а пол был покрыт несколькими дюймами грязи. МакНамара оценил, что придется выбросить тысячи галлонов молока.

Его главная проблема - убрать грязь, которая затопила склад, сказал он. "Она была толщиной два или три дюйма".

Водяной уровень превысил пятифутовую высоту погрузочной платформы и затопил здание на четыре фута, по словам МакНамары. Он не знает, когда вернутся ресурсы, такие как вода и электричество. МакНамара рассматривает возможность переезда бизнеса в другое здание, если это будет необходимо.

"Мы смотрим в Нашвилл. Мы собираемся остаться здесь, но это трудный и уникальный бизнес", - сказал МакНамара. "Так что не каждый имеет подходящие для нас объекты".

В выходные дни в западной части Северной Каролины ожидается до 1 дюйма осадков, добавил губернатор Купер, заявив, что "значительная опасность от этого шторма все еще существует" в своем сообщении.

В сообщении CNN указаны Каролин Джейми и Зое Соттл.

Несмотря на сложную ситуацию, Дженнифер Реплогл и ее семья надеются на помощь, как она сказала: "Если помощь не придет к нам скоро, я не знаю, что делать". Как жители Северной Каролины, мы должны объединиться и поддержать тех, кто пострадал от тропического шторма Helene.

С отключением электроэнергии, затрагивающим более 700 000 жителей Северной Каролины, в том числе Реплогл и ее семью в Ватогауском округе, полезно использовать ресурсы, такие как веб-сайт poweroutage.us, для получения ценной информации и обновлений.

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