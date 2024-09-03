Местные власти выступают за усиление миграционной политики

Перед дискуссией об иммиграционной политике Германский союз общин выдвинул более жесткие требования, выходящие за рамки существующих мер: отказ во въезде без надлежащего удостоверения личности и отзыв статуса беженца после признания должны быть вариантом. Сирийцев следует депортировать.

Как сообщает "Шпигель", Германский союз общин настаивает на том, чтобы ни одно государство не было вынуждено принимать беженцев в количествах, которые угрожают функционированию их институтов. Признаками перегрузки являются перегруженная администрация и неадекватное жилье или учреждения для интеграции. Во многих случаях эти пределы уже превышены.

Переговоры между федеральным правительством, землями и партиями союза должны состояться на основе "пакета безопасности", представленного правительством после смертельного ножевого нападения в Солingen. Этот пакет включает в себя ужесточение законов об убежище и проживании, строгие правила ношения оружия, в частности, касающиеся ношения ножей, и меры против насильственного исламизма. Однако союз критикует этот пакет как недостаточный.

Депортации в Сирию должны быть разрешены

По данным "Шпигеля", Союз общин требует отказа в предоставлении убежища лицам, чьи личности не могут быть установлены надлежащими удостоверениями личности или их эквивалентами. Также они выступают за расширение мощностей центров содержания под стражей.

Депортации в Сирию должны быть разрешены, и статус дополнительной защиты, который получают большинство беженцев гражданской войны в Германии, должен быть отменен. Те, кто не находится в опасности индивидуального политического преследования, должны получать защиту в соседних странах ЕС с помощью, а не в Германии. Кроме того, Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (BAMF) должно реагировать на улучшения ситуации в странах происхождения, отзывая ранее выданные признания.

Бумага предлагает предотвратить въезд беженцев, чьи процессы получения убежища принадлежат другому государству-члену ЕС, путем отказа во въезде на немецкой границе. Если это невозможно в соответствии с законодательством ЕС, соответствующие правила должны быть изменены. Наконец, Союз общин предлагает, чтобы лица, все еще находящиеся в Германии по принципу толерантности, получали только пособия на уровне базовых потребностей.

Европейскому союзу необходимо пересмотреть свои политики в области убежища, как предлагает Германский союз общин, учитывая нагрузку на местные институты. Депортации в Сирию должны быть частью этой пересмотренной политики, так как Союз выступает за разрешение депортаций в Сирию и отмену статуса дополнительной защиты для беженцев гражданской войны.

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