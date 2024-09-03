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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Местные власти выступают за усиление миграционной политики

 and  Max Becker
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Администрация ведёт обсуждения с Союзом и федеральными провинциями по вопросу усиления...
Администрация ведёт обсуждения с Союзом и федеральными провинциями по вопросу усиления иммиграционных правил.

Местные власти выступают за усиление миграционной политики

Перед дискуссией об иммиграционной политике Германский союз общин выдвинул более жесткие требования, выходящие за рамки существующих мер: отказ во въезде без надлежащего удостоверения личности и отзыв статуса беженца после признания должны быть вариантом. Сирийцев следует депортировать.

Как сообщает "Шпигель", Германский союз общин настаивает на том, чтобы ни одно государство не было вынуждено принимать беженцев в количествах, которые угрожают функционированию их институтов. Признаками перегрузки являются перегруженная администрация и неадекватное жилье или учреждения для интеграции. Во многих случаях эти пределы уже превышены.

Переговоры между федеральным правительством, землями и партиями союза должны состояться на основе "пакета безопасности", представленного правительством после смертельного ножевого нападения в Солingen. Этот пакет включает в себя ужесточение законов об убежище и проживании, строгие правила ношения оружия, в частности, касающиеся ношения ножей, и меры против насильственного исламизма. Однако союз критикует этот пакет как недостаточный.

Депортации в Сирию должны быть разрешены

По данным "Шпигеля", Союз общин требует отказа в предоставлении убежища лицам, чьи личности не могут быть установлены надлежащими удостоверениями личности или их эквивалентами. Также они выступают за расширение мощностей центров содержания под стражей.

Депортации в Сирию должны быть разрешены, и статус дополнительной защиты, который получают большинство беженцев гражданской войны в Германии, должен быть отменен. Те, кто не находится в опасности индивидуального политического преследования, должны получать защиту в соседних странах ЕС с помощью, а не в Германии. Кроме того, Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (BAMF) должно реагировать на улучшения ситуации в странах происхождения, отзывая ранее выданные признания.

Бумага предлагает предотвратить въезд беженцев, чьи процессы получения убежища принадлежат другому государству-члену ЕС, путем отказа во въезде на немецкой границе. Если это невозможно в соответствии с законодательством ЕС, соответствующие правила должны быть изменены. Наконец, Союз общин предлагает, чтобы лица, все еще находящиеся в Германии по принципу толерантности, получали только пособия на уровне базовых потребностей.

Европейскому союзу необходимо пересмотреть свои политики в области убежища, как предлагает Германский союз общин, учитывая нагрузку на местные институты. Депортации в Сирию должны быть частью этой пересмотренной политики, так как Союз выступает за разрешение депортаций в Сирию и отмену статуса дополнительной защиты для беженцев гражданской войны.

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