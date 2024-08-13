Меры по правам на аборт будут на ноябрьских голосованиях в Миссури и Аризоне

Жители Миссури рассмотрят конституционную поправку штата, которая «устанавливает право принимать решения о репродуктивном здравоохранении, включая аборты и противозачаточные средства» и снимает запрет штата на аборты, который не имеет исключений для изнасилования или инцеста.

Инициатива на референдуме все еще позволит ограничивать аборты после периода жизнеспособности плода, согласно сообщению от вторника от секретаря штата Миссури Джея Эшкрофта.

Рейчел Свит, менеджер кампании Missourians for Constitutional Freedom, которая собрала подписи для включения инициативы в бюллетень, назвала этот шаг «большим шагом вперед для нашей кампании и для жителей Миссури».

Инициатива в Миссури является одной из многих подобных мер, которые появятся на различных государственных выборах, в том числе во Флориде, Неваде, Нью-Йорке и Аризоне, где предложенная конституционная поправка штата, которая устанавливает «фундаментальное право на аборт», квалифицировалась для участия в выборах в ноябре. Подобные конституционные поправки уже успешно проходили в других штатах, доминируемых республиканцами, таких как Канзас и Огайо.

Аризонский акт доступа к абортам получил 577 971 сертифицированных подписи, согласно офису секретаря штата Аризона в понедельник - почти на 200 000 больше, чем требуется для участия в выборах в ноябре.

Эта мера закрепит право на аборт в конституции Аризоны до периода жизнеспособности плода, который врачи считают около 22-24 недель беременности.

«Сегодня мы получили известие, что 15 округов Аризоны завершили проверку случайной выборки наших подписей, и секретарь штата подтвердил, что мы собрали намного больше необходимого минимума действительных подписей, на 50 процентов больше. Это самое большое количество подписей, когда-либо подтвержденных гражданами в истории штата», - объявила группа Arizona for Abortion Access, стоящая за этой мерой.

«Это большая победа для избирателей Аризоны, которые теперь смогут проголосовать «за» востановление и защиту права на доступ к абортам, свободный от политического вмешательства, раз и навсегда», - сказала менеджер кампании Шеріл Брус.

В мае Сенат Аризоны проголосовал за отмену старинного почти полного запрета на аборты в штате, после того, как Верховный суд штата возродил этот закон и привлек внимание к правам репродукции.

Демократический губернатор Кэти Хоббс подписала законопроект на следующий день и сказала: «Мы должны вновь посвятить себя защите телесного суверенитета женщин, их способности принимать собственные решения о здравоохранении и возможность контролировать свою жизнь».

Закон штата Аризона устанавливает ограничение на аборты в 15 недель. Это ограничение, введенное в 2022 году, не включает исключений для изнасилования и инцеста.

После решения Верховного суда США в июне 2022 года по делу «Доббс против Женской организации здравоохранения Джексон», которое лишило конституционного права на аборт по всей стране, почти два дюжины штатов США ввели запреты или ограничения на доступ к этой процедуре.

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Политическая дискуссия о правах репродукции нарастает, и Миссури и Аризона являются одними из штатов, рассматривающих конституционные поправки, связанные с абортами.

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