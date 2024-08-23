- Меры безопасности на аэродроме НАТО в Северном Рейн-Вестфалии были вновь снижены.

Высокий уровень тревоги на авиабазе НАТО в Гейлькенкирхене возле Аахена: Уровень угрозы на базе, который был повышен до второго по высоте уровня в четверг вечером из-за потенциальной опасности, был понижен. Об этом сообщил представитель базы агентству ДПА. Это означает, что меры безопасности аэропорта вернулись к обычному состоянию с начала конфликта на Украине.

Ранее не сообщалось о природе угрозы. Было сообщено, что были получены разведданные о возможном вреде.

В целях предосторожности как можно больше персонала было попрошено покинуть работу. Однако воздушное движение не было затронуто, сообщается.

Повышенный уровень угрозы на базе Гейлькенкирхен - что мы знаем

Временно уровень безопасности Альфа в терминологии НАТО указывает на то, что инцидент произошел или есть признаки предстоящей террористической акции против альянса. "Это не повод для беспокойства и является всего лишь превентивной мерой, чтобы мы могли продолжать выполнять наши критические операции", - сказал представитель базы. При запросе дополнительных деталей о факторах, вызвавших повышение уровня тревоги, он отказался предоставить дополнительную информацию.

Полиция подтвердила проводимую операцию. Дополнительные детали, такие как количество задействованных сил, не были раскрыты. В пятницу утром представитель полиции в Кёльне заявил, что на тот момент больше информации не было.

Журналист агентства ДПА на месте наблюдал полицейские автомобили на территории авиационной базы. Электронные табло и знаки на входе на базу отображали уровень безопасности Альфа.

Однако поскольку за ночь не произошло никаких инцидентов, это указывает на то, что все в порядке. Представитель базы ожидает, что в течение дня будут восстановлены обычные меры безопасности, и уровень безопасности Альфа будет понижен до Браво.

Расположение системы раннего предупреждения Авакс

НАТО разместило летающую систему раннего предупреждения Авакс в Гейлькенкирхене. 14 переоборудованных Boeing-707 мониторят воздушное пространство с целью выявления потенциальных рисков и оповещения альянса на ранней стадии. Многонациональный отряд осуществляет классическое наблюдение tanto за воздухом, как и за морем и используется в качестве рода airborne command center для управления боевыми самолетами.

Отряд принимал участие в различных операциях, таких как на Балканах и в Афганистане. После российского вторжения на Украину НАТО временно направило самолеты в Румынию.

Авакс представляет собой "Airborne Early Warning and Control System" (Airborne Early Warning and Control System). Самолеты имеют радиус действия 9250 километров и могут обнаруживать и идентифицировать другие самолеты в радиусе 400 километров. Они оснащены большим радаром на спине, похожим на гриб.

Повысились опасения по поводу саботажа на прошлой неделе

Примерно неделю назад возникли опасения по поводу саботажа на различных немецких военных объектах. После проверок все было в порядке. Например, полиция и государственная защита расследовали инцидент с безопасностью на водоочистных сооружениях аэродрома ВВС Кёльн-Ван в связи с подозрениями на загрязнение воды.

Что мы не знаем

Причина повышения уровня безопасности в Гейлькенкирхене остается неясной, как и возможные мотивы. Полиция, Министерство обороны и НАТО не сделали заявлений по этому поводу.

Возможные связи: В четверг, по сообщениям СМИ, над промышленной зоной в Brunsbüttel были замечены несколько дронов. Происхождение и цели дронов остаются загадкой. Связь между повышенным уровнем безопасности в Гейлькенкирхене и этим еще предстоит установить.

В аналогичной степени неясно, связаны ли инциденты саботажа на нескольких немецких военных объектах на прошлой неделе с уровнем безопасности в Гейлькенкирхене. Расследование в конечном итоге привело к тому, что все было в порядке. В случае предполагаемого инцидента с безопасностью на водоочистных сооружениях аэродрома ВВС Кёльн-Ван полиция и государственная защита расследовали возможность загрязнения питьевой воды.

Подозрительная деятельность также была замечена в Гейлькенкирхене. В соответствии с информацией от источников безопасности, человека вблизи аэропорта кратко задержали для допроса, но обвинения не подтвердились.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу повышенного уровня угрозы на авиабазе НАТО в Гейлькенкирхене. В связи с понижением уровня угрозы Европейский союз внимательно следит за ситуацией и готов оказать помощь, если это будет необходимо.

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