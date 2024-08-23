Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Меры безопасности на аэродроме НАТО в Северном Рейн-Вестфалии были вновь снижены.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 3 минут
Вечером силовым органам удалось успешно охранять базу НАТО в Гейленкирхене
Вечером силовым органам удалось успешно охранять базу НАТО в Гейленкирхене

- Меры безопасности на аэродроме НАТО в Северном Рейн-Вестфалии были вновь снижены.

Высокий уровень тревоги на авиабазе НАТО в Гейлькенкирхене возле Аахена: Уровень угрозы на базе, который был повышен до второго по высоте уровня в четверг вечером из-за потенциальной опасности, был понижен. Об этом сообщил представитель базы агентству ДПА. Это означает, что меры безопасности аэропорта вернулись к обычному состоянию с начала конфликта на Украине.

Ранее не сообщалось о природе угрозы. Было сообщено, что были получены разведданные о возможном вреде.

В целях предосторожности как можно больше персонала было попрошено покинуть работу. Однако воздушное движение не было затронуто, сообщается.

Повышенный уровень угрозы на базе Гейлькенкирхен - что мы знаем

Временно уровень безопасности Альфа в терминологии НАТО указывает на то, что инцидент произошел или есть признаки предстоящей террористической акции против альянса. "Это не повод для беспокойства и является всего лишь превентивной мерой, чтобы мы могли продолжать выполнять наши критические операции", - сказал представитель базы. При запросе дополнительных деталей о факторах, вызвавших повышение уровня тревоги, он отказался предоставить дополнительную информацию.

Полиция подтвердила проводимую операцию. Дополнительные детали, такие как количество задействованных сил, не были раскрыты. В пятницу утром представитель полиции в Кёльне заявил, что на тот момент больше информации не было.

Журналист агентства ДПА на месте наблюдал полицейские автомобили на территории авиационной базы. Электронные табло и знаки на входе на базу отображали уровень безопасности Альфа.

Однако поскольку за ночь не произошло никаких инцидентов, это указывает на то, что все в порядке. Представитель базы ожидает, что в течение дня будут восстановлены обычные меры безопасности, и уровень безопасности Альфа будет понижен до Браво.

Расположение системы раннего предупреждения Авакс

НАТО разместило летающую систему раннего предупреждения Авакс в Гейлькенкирхене. 14 переоборудованных Boeing-707 мониторят воздушное пространство с целью выявления потенциальных рисков и оповещения альянса на ранней стадии. Многонациональный отряд осуществляет классическое наблюдение tanto за воздухом, как и за морем и используется в качестве рода airborne command center для управления боевыми самолетами.

Отряд принимал участие в различных операциях, таких как на Балканах и в Афганистане. После российского вторжения на Украину НАТО временно направило самолеты в Румынию.

Авакс представляет собой "Airborne Early Warning and Control System" (Airborne Early Warning and Control System). Самолеты имеют радиус действия 9250 километров и могут обнаруживать и идентифицировать другие самолеты в радиусе 400 километров. Они оснащены большим радаром на спине, похожим на гриб.

Повысились опасения по поводу саботажа на прошлой неделе

Примерно неделю назад возникли опасения по поводу саботажа на различных немецких военных объектах. После проверок все было в порядке. Например, полиция и государственная защита расследовали инцидент с безопасностью на водоочистных сооружениях аэродрома ВВС Кёльн-Ван в связи с подозрениями на загрязнение воды.

Что мы не знаем

Причина повышения уровня безопасности в Гейлькенкирхене остается неясной, как и возможные мотивы. Полиция, Министерство обороны и НАТО не сделали заявлений по этому поводу.

Возможные связи: В четверг, по сообщениям СМИ, над промышленной зоной в Brunsbüttel были замечены несколько дронов. Происхождение и цели дронов остаются загадкой. Связь между повышенным уровнем безопасности в Гейлькенкирхене и этим еще предстоит установить.

В аналогичной степени неясно, связаны ли инциденты саботажа на нескольких немецких военных объектах на прошлой неделе с уровнем безопасности в Гейлькенкирхене. Расследование в конечном итоге привело к тому, что все было в порядке. В случае предполагаемого инцидента с безопасностью на водоочистных сооружениях аэродрома ВВС Кёльн-Ван полиция и государственная защита расследовали возможность загрязнения питьевой воды.

Подозрительная деятельность также была замечена в Гейлькенкирхене. В соответствии с информацией от источников безопасности, человека вблизи аэропорта кратко задержали для допроса, но обвинения не подтвердились.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу повышенного уровня угрозы на авиабазе НАТО в Гейлькенкирхене. В связи с понижением уровня угрозы Европейский союз внимательно следит за ситуацией и готов оказать помощь, если это будет необходимо.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Всё больше жителей покидают Покровск на востоке Украины из-за продвижения российских войск.
Политика

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям

Американские финансовые санкции направлены на препятствование российским товарным сетям Из-за агрессии России против Украины США ввели дополнительные санкции против Москвы. Казначейский департамент в Вашингтоне сообщает, что они затрагивают около 400 компаний и лиц. В их числе около 60 технологических компаний в оборонном секторе, чьи «продукты и услуги способствуют военным начинаниям

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли
Политика

Кризис заложников в тюрьме в России завершился смертельным исходом; семь человек погибли

Заложники среди охранников захвачены заключенными в российской тюрьме в течение многих часов. После этого вмешиваются элитные военные отряды. appelée связи этой бунт с недавним инцидентом в Москве.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Переговоры о перемирии должны были продолжиться в египетской столице, Каире.
Политика

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы.

Предстоящая военная операция против террористической организации побуждает израильские вооруженные силы рекомендовать эвакуацию жителей многих районов Газы. Из-за непрерывных ракетных атак, исходящих из сектора Газа, военные Израиля планируют новую операцию и призывают жителей определенных районов на севере региона покинуть свои дома. Жителям рекомендуется переместиться в укрытия, расположенные к западу от Газы,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Робби Уильямс действительно превратил эту ситуацию в радостное событие, считает Дженни Ясберг.
Общество

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых

Робби Уильямс с удовольствием поцелует политика из партии зеленых Поп-звезда Робби Уильямс очаровал политического деятеля "Зелёных" в Гамбурге, поцеловав и исполнив для неё песню во время концерта в городе. Дженни Ясберг, давняя поклонница британского поп-звезды и со-руководитель гамбургских "Зелёных", находилась в первом ряду на шоу. После

 and  James Williams
Для участников Общедоступно