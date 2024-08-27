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Мерц выступает за паузу в сотрудничестве по беженской политике с коалиционными союзниками Зелеными и ФДП

 and  Max Becker
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Мерц выступает за пересмотр политики в отношении беженцев под руководством Шольца в координации с...
Мерц выступает за пересмотр политики в отношении беженцев под руководством Шольца в координации с союзниками по коалиции Зеленые и ФДП.

Мерц выступает за паузу в сотрудничестве по беженской политике с коалиционными союзниками Зелеными и ФДП

После инцидента в Солingen оппозиционный лидер Фридрих Мерц от ХДС призвал федерального канцлера Олафа Шольца от СДПГ порвать с коалиционными партнерами "Зелёными" и FDP в вопросе миграционной политики. С большинством в Бундестаге ХДС/ХСС и СДПГ имеют возможность изменить законодательство об убежище, заявил Мерц в Берлине во вторник. "Федеральный канцлер теряет контроль над своей страной". Нужно перестать обсуждать проблемы и начать решать их, а также определить, что не работает, добавил Мерц.

По словам Мерца, необходимы изменения в законодательстве о проживании или в Федеральном полицейском законе. ХДС и СДПГ не нужно учитывать мнение "Зелёных" и FDP при принятии этого решения, заявил он. Цель ХДС не в том, чтобы войти в правительство, но Мерц признаёт, что ХДС/ХСС несут часть ответственности за неконтролируемую миграцию в Германии. Он планирует решать проблему с помощью заинтересованных членов коалиции. Кроме того, на утреннем собрании во вторник в канцелярии Мерц предложил Шольцу назначить представителей обеих сторон для разработки предложений о значительных законодательных изменениях. "Хватит, решения нужны сейчас", - подчеркнул Мерц.

В этом контексте Фридрих Мерц предлагает, чтобы Олаф Шольц не учитывал мнение коалиционных партнёров "Зелёные" и FDP при изменении законодательства об убежище, так как ХДС/ХСС и СДПГ имеют большинство в Бундестаге. Кроме того, Мерц подчёркивает, что ХДС/ХСС и СДПГ не нужно учитывать мнение своих коалиционных партнёров при принятии решений о внесении изменений в законодательство о проживании или Федеральном полицейском законе.

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