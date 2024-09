- Мерц установил срок отказа от уличных фонарей на вторник

В ходе дискуссии о возвращении определенных мигрантов на границах Германии председатель ХДС Фридрих Мерц установил правительству коалиции срок до вторника. Если к этому времени федеральное правительство не даст твердых гарантий прекращения неконтролируемой иммиграции и возвращения тех, кто продолжает въезжать, дальнейшие переговоры с федеральным правительством бессмысленны, заявил Мерц на мероприятии в Бранденбурге-на-Хавеле.

Ранее в тот же день Мерц выразил свою позицию после встречи по вопросам миграции и внутренней безопасности, не указывая конкретной даты. Мерц не участвовал в закрытых дискуссиях. В них приняли участие представители "траffic light" правительства, федеральных земель и Союза.

Требование Мерца о возвращении критикуется СДПГ

СДПГ раскритиковала требование Союза о возвращении как условие для дальнейших переговоров. "У нас есть план безопасности с коалицией "траffic light", и теперь Союз предъявляет требования, которые мы проверяем на совместимость", - сказал председатель партии Ларс Клингель на RTL и ntv в программе "Early Start". "Но мы не должны диктовать эти переговоры извне с какими-либо требованиями или ультиматумами".

Вечером на своей предвыборной речи Мерц заявил, что вопрос законности возвращения больше не должен обсуждаться. "Разрешения, показывающие, что это возможно, находятся в Федеральном министерстве внутренних дел и Федеральном министерстве юстиции".

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Daniela Behrens, участвовавшая в берлинских дискуссиях по миграции, выразила открытость к возвращению - при одном условии: "Если это возможно с юридической точки зрения - и это должно быть тщательно проверено - тогда мы должны это сделать", - сказала она "t-online". "Я считаю, что социал-демократические земли могут объединиться вокруг этого".

Представительница "Зеленых" по внутренней политике Ирен Михалиц заявила газетам Funke Mediengruppe: "Беженцев нельзя депортировать на границе в соответствии с европейским правом, так как применяется Регламент Дублина, и ответственная членская страна должна быть определена в ходе процесса предоставления убежища. Это часто сложно определить и практически невозможно реализовать на границе".

Парламентский управляющий CDU/CSU argued that returns directly at the border are compatible with existing law. According to the Dublin rules, the country where a migrant initially arrives in Europe is usually responsible for the asylum procedure.

Спикер Федерального министерства внутренних дел подтвердил, что возвращения уже происходили на немецких границах. С октября прошлого года 30 000 человек были возвращены. С середины октября 2023 года проводятся пограничные проверки с Польшей, Чехией и Швейцарией, а с сентября 2015 года - на границе с Австрией. В настоящее время возвращение возможно, если кто-то не подает заявление на убежище или если на него наложен запрет на въезд.

Муниципалитеты требуют участия в переговорах

В свою очередь, муниципалитеты требуют участия в межпартийных переговорах. "Потому что интеграция происходит на местном уровне", - сказал Андре Бергхейгер, генеральный директор Германского союза городов и общин, на Deutschlandfunk. Здесь многих принимают, размещают, заботятся и интегрируют.

Необходимо снизить иммиграцию, муниципалитеты достигли предела своей емкости, подчеркнул генеральный директор. Жилье полно, персонал ограничен, и интеграция волонтеров исчерпана.

Германский союз городов и общин призвал к изменению миграционной политики в позиции. Емкость муниципалитетов по поглощению и интеграции исчерпана, говорится в нем. Поэтому строгое ограничение нерегулярной миграции "срочно необходимо". Союз городов и общин приветствовал пакет безопасности федерального правительства, представленный в конце августа - хотя он не содержит всеобъемлющего концепта для фундаментально другой миграционной политики. По мнению союза городов и общин, статус дополнительной защиты для беженцев должен быть отменен, число депортаций - в том числе в Сирию и Афганистан - должно быть увеличено, а пограничные проверки должны продолжаться.

СДПГ хочет обсудить пакет безопасности в Бундестаге на следующей неделе, как решило исполнительное правление фракции, чтобы подготовиться к их отдыху. "Правительство согласилось ужесточить законы о оружии, расширить полномочия сил безопасности и принять дальнейшие меры для ограничения нелегальной миграции. Федеральное министерство внутренних дел объявило, что представит законопроекты в течение следующих дней".

Критика от председателя ХДС Рейна и председателя СДПГ Вальгенкнехт

Председатель конференции министров-президентов Борис Рейн (ХДС) потребовал реализации ранее согласованных мер по ограничению нерегулярной миграции. "Это занимает слишком много времени", - сказал хesianский премьер-министр дпа. Канцлер Олаф Шольц должен приоритетно ограничивать миграцию.

Председатель СДПГ Сахра Вальгенкнехт дала мрачную оценку встречи во вторник. "Это не был саммит по миграции, а саммит избегающих работы", - сказала она газетам Funke Media Group. Она призвала реализовать предложения союза городов и общин. "После этого саммита ясно: число не значительно сократится до федеральных выборов, и ситуация продолжит ухудшаться", - сказала Вальгенкнехт.

ФDP видит общую почву

В другом ракурсе глава фракции FDPChristian Dürr посчитал дискуссию "подлинным диалогом по существу". Он сказал немецкому пресс-агентству: "Мы все преследуем цель разрешить многолетний общественный спор. Настойчивость, проявленная всеми партиями в последнее время, дает мне уверенность в том, что мы можем установить порядок и управление миграцией коллективными усилиями".

Фрау из FDP, Йоахим Штамп, выступал за отмену социальной помощи для лиц, подлежащих депортации. "Тех, кто вскоре должен быть депортирован, следует снабдить билетом на обратный путь и минимальной финансовой помощью в несколько сотен евро по прибытии в страну назначения", - предложил Штамп, бывший министр интеграции Северного Рейна-Вестфалии, немецкой редакционной сети. Штамп занимает пост специального представителя федерального правительства по миграционным соглашениям. Он подчеркнул, что его заявление не отражает его официальную позицию.

После критики от СДПГ Мерц укрепил свою позицию на более позднем мероприятии, заявив: "В свете правовой основы для возвращения ясно, что дискуссия о миграции должна включать в себя обсуждение политики возвращения". В ответ на настойчивое требование Мерца о политике возвращения министр внутренних дел Нижней Саксонии от "Зеленых" Даниэла Беренс повторила: "В соответствии с нынешним европейским правом беженцы не могут быть депортированы на границе, и Регулирование Дублина должно соблюдаться в ходе процесса предоставления убежища".

