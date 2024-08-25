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Мерц твердо выступает против Шолца после нападения на ножа в Солингене

 and  Mark Rodriguez
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Происходящая из Северного Рейна-Вестфалии, Мерц выражает глубокое отвращение: "Такая нечеловеческая...
Происходящая из Северного Рейна-Вестфалии, Мерц выражает глубокое отвращение: "Такая нечеловеческая жестокость совершенно неприемлема".

Мерц твердо выступает против Шолца после нападения на ножа в Солингене

Критика миграционной политики усиливается после нападения на фестиваль в Солingen, в результате которого погибли трое человек. Лидер ХДС Мерц в резкой форме осудил коалицию «трафик света» и призвал канцлера Шольца изменить курс. Чтобы этого добиться, Мерц готов сотрудничать.

Оппозиционный лидер Фридрих Мерц соответственно раскритиковал миграционную политику федерального правительства после ножевого нападения. Название поста на его веб-сайте «Хватит!» Мерц сожалеет: «Коалиция неделю за неделей спорит о ужесточении закона о огнестрельном оружии и запрете ножей». После террористического инцидента в Солingen теперь очевидно, утверждает он, «не ножи, а те, кто их носит, являются проблемой». В большинстве случаев это беженцы, и за их действиями, как правило, стоят исламистские мотивы.

Визиты сочувствия, выражения соболезнований и обычные обещания наказания все уместны и необходимы. Однако Мерц предупреждает, что после этого теракта этого уже недостаточно. Председатель ХДС неоднократно предлагал коалиции совместные решения, все они были отвергнуты. Подчеркивая свою точку зрения, Мерц заявляет: «С этого момента ясно: хватит». Он призывает канцлера Олафа Шольца от SPD незамедлительно действовать вместе с Союзом, чтобы предотвратить weitere теракты.

Мерц подвел итог своих взглядов после трагического ножевого нападения в Солingen в субботу. «Нападение в Солingen задевает нас за живое», - написал он в Instagram, назвав насилие «неприемлемым». Шольц в ответ написал: «Мы скорбим о погибших. Мы боимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь в больницах». Такие акты должны быть сурово наказаны, и мы никогда не должны терпеть их в нашем обществе.

Депортация сирийцев

Ножевое нападение в Солingen в пятницу вечером на фестивале, празднующем свой 650-й юбилей, унесло жизни трех человек и ранило восемь других. «Исламское государство» (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение. Федеральная прокуратура взяла расследование под свой контроль из-за подозрений в терроризме, подтвердила представительница каarlсрухского ведомства.

Подозреваемый - 26-летний сириец, якобы проживающий в приюте для беженцев поблизости от места преступления. Он сдался добровольно и взял на себя ответственность за нападение, как сообщается в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и полиции Дюссельдорфа. В настоящее время он находится под стражей. Проводится тщательное расследование степени его участия в преступлении.

По данным источников RTL/ntv, сирийского подозреваемого должны были депортировать в прошлом году - в Болгарию, где он впервые вошел в Европейский Союз. Однако депортация была приостановлена, потому что мужчина пропал и не мог быть найден в приюте для беженцев в Падерборне. Он reappeared months later, and the deportation was then put on hold. The Syrian was subsequently transferred to Solingen, they claimed.

Европейский совет должен принять более жесткую позицию в отношении миграционной политики на фоне растущей критики и роста числа террористических инцидентов. В своем обращении к канцлеру Шольцу Мерц предлагает коалиции пересмотреть свой подход к иммиграции в свете нападения в Солingen.

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