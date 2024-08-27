Мерц стремится защитить будущее Германии, как и ХДС.

Когда федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и лидер ХДС Фридрих Мерц встречаются, это всегда вызывает интерес, не так ли? Ранним утром они собираются в канцелярии. После этого Мерц общается с журналистами в одиночку, демонстрируя образ государственного деятеля. Но при этом он также ставит канцлера под прицел.

На пресс-конференции днем Мерз выглядит напряженным. Утром он беседовал с Шольцем о насильственном инциденте в Солingen и его последствиях. Теперь Мерз сообщает, что предложил сотрудничество Шольцу из-за глубокой озабоченности судьбой страны. В спокойном тоне он рисует картину Шольца, который борется за контроль над своей страной. "Федеральный канцлер Германии теряет контроль над своей страной", - заявляет Мерз, и добавляет: "Основы доверия ослабевают".

Потеря доверия очевидна в результатах опросов коалиции "Светофор", которая находится в беспорядке уже более года. СДПГ, Зеленые и СВП рискуют потерпеть серьезное поражение на предстоящих выборах в ландтаг в Тюрингии и Саксонии. Правая партия АФД может стать доминирующей силой в обоих землях, как это было в Восточной Германии на последовавших выборах в Европарламент. Человек с экстремистскими взглядами атаковал людей в Мангейме ножом, и полицейский Ровен Лоур погиб, пытаясь его остановить.

Инициатива Мерца кажется откликом на растущее настроение: что-то нужно сделать сейчас, и нельзя просто переходить к следующему пункту повестки дня, как будто ничего не произошло. Сложность миграционной проблемы может способствовать такому восприятию: существует множество правил, прав и высоких идеалов, которые нужно учитывать. Кроме того, на национальном уровне также играют роль законы ЕС и Женевская конвенция о статусе беженцев. Иногда задача может казаться непосильной, создавая впечатление, что ничего не может быть сделано.

Но Мерц оспаривает эту точку зрения: "Мы не избираемся для того, чтобы подчеркивать проблемы, а для того, чтобы решать их". Если нужно, он готов изменить закон. Он утверждает, что история показывает, что партии, подобные ХДС и СДПГ, имеют власть для решения миграционных проблем. Мерц напомнил об этом Шольцу, напомнив, что оба лидера ожидают от них решения проблем для аудитории в 80 миллионов немцев.

Шольц тоже признает необходимость действий, как показывает его предыдущее обещание ужесточить законы о оружии и ускорить депортации после инцидента в Солingen. Но Мерц не согласен с предложениями Шольца, называя их спорными внутри коалиции.

Мерц предлагает совместную законодательную инициативу СДПГ и ХДС для ограничения притока мигрантов. Шольц и Мерц должны назначить по человеку, чтобы составить "ограниченный список" потенциальных законодательных реформ в ХДС, что поручено первому парламентскому директору Торстену Фри. Бундестаг планирует обсудить это с 9 сентября во время недели бюджета, а Мерц выделяет полдня на Солingen и связанные с этим вопросы.

Перспектива: Возможный распад коалиции

Для любых голосов, Шольц должен отменить партийную дисциплину, как он сделал в начале législative периода во время голосования по обязательству вакцинации от коронавируса. Если Союз и SPD смогут разобраться, тогда голоса Мерца, Зеленой партии и FDP не понадобятся, что в итоге приведет к распаду коалиции. Мерц уточнил, что его предложение не было предложением о членстве в кабинете. Его предложение было искренним и не было связано с партийными стратегиями или предстоящими выборами в Тюрингии и Саксонии. Мерц уже обдумал практические аспекты этой ситуации. Регулирование Дублина должно быть вновь введено, что означает, что заявители на убежище должны подавать заявки в первой стране ЕС, в которую они въехали. После Афганистана и Сирии депортации должны возобновиться, даже если придется иметь дело с "дьяволом" - диктаторами, такими как Асад или талибы. Однако Мерц не считает депортации единственным решением. Реальное решение заключается в ограничении потока, как он сказал. Если это не сработает, Германия должна объявить национальную чрезвычайную ситуацию в соответствии со статьей 74 соглашения о сотрудничестве ЕС. Это позволит Германии отказать в убежище на своих границах. В настоящее время каждая заявка на убежище должна быть обработана. "Тогда немецкое право превалирует над правом ЕС", - сказал Мерц. "Возможно". Если заявители на убежище посещают свои родные страны в отпуск, они больше не должны иметь права на убежище, настаивал Мерц. Те, кто подлежит депортации, больше не должны получать пособия. Это будет сложно продать, признал Мерц. Мерц предложил расширить полномочия федеральной полиции. Они больше не должны требовать сертификатов для личных проверок. Интернет-адреса IP должны храниться для полицейских расследований. Это не новая требование от Союза - они преследовали эту цель годами. "Это вещи, которые нужно менять", - сказал Мерц. "И быстро". Шольц попросил время, чтобы подумать, сообщил Мерц. Он еще не принял предложение Мерца - по крайней мере, не публично. Неизвестно, сделает ли он это. Если Шольц примет законодательство в партнерстве с Союзом и SPD, коалиция официально закончится. Если партия получит большинство где-то еще, это будет сигналом о конце существующего альянса. Однако ситуация настолько серьезная, что предложение Мерца может иметь некоторый апелляционный эффект. В конце концов, немногие ожидают, что коалиция сможет сделать что-то подобное снова. Обнародуя свои требования сразу после их беседы, Мерц оказывает давление на Шольца. Если Шольц согласится, Мерц будет выглядеть как катализатор. Если он не согласится, он будет выглядеть так, как будто отвергает предполагаемые решения. Насколько партия politics действительно не играет никакой роли, можно верить Мерцу или нет. Мерц также думает о своей партии, ХДС. Он хочет, чтобы миграция перестала быть политическим горячим картофелем в следующем году. В противном случае все партии в центре пострадают. ХДС, "которую мы так усердно восстанавливали", не должна быть втянута в спираль снижения SPD, Зеленых и FDP.

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