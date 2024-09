Мерц принял меры, и ситуация значительно обострилась.

В полдень, Фридрих Мерц и Маркус Зёдер входят в атриум представительства Баварии в Берлине, окруженные журналистами столицы. Однако битва уже выиграна. За час до этого ходили слухи о причине внезапной пресс-конференции. Баварский лидер Маркус Зёдер отказывается от своей кандидатуры на предстоящие выборы осенью.

"В двух словах, вопрос "К" Союза решен. Фридрих Мерц будет его возглавлять", - говорит Зёдер, нарушая молчание. "Я с этим согласен и полностью его поддерживаю", - добавляет он с удивительным оптимизмом. Он опровергает любые надежды на распад Союза из-за этого решения. Теперь все внимание сосредоточено на вызове действующей коалиции "светофора". Все остальное вторично.

Мерц говорит откровенно, своим характерным серьезным тоном. "Когда Маркус Зёдер и я начали наше сотрудничество два с половиной года назад, мы поклялись, что ситуации 2021 года не повторятся", - говорит он. "Мы выполняем это обещание сегодня". Три года назад Зёдер создал трудности для кандидата в канцлеры Союза Армина Лашета постоянными критическими замечаниями. Мерц теперь упоминает, что не всегда было гладко, но Зёдер и он поняли свою общую ответственность перед нацией.

Мерц приподнимает бровь

В 68 лет Мерц переживает пик своей карьеры. Покажет ли время, действительно ли Зёдер "на борту", как он утверждает. Заметно, что баварец долгое время выступал за свою собственную кандидатуру. Только на прошлой неделе он все еще выражал готовность. Теперь он указывает на Мерца, стоящего рядом с ним, со своими последователями. В этот момент Мерц смотрит на него, приподнимая бровь и хмурясь в раздумьях.

Затем Мерц уточняет, что он беседовал со штатными председателями ХДС. Кажется, консенсус был сильно в пользу Мерца. Заместительница председателя ХДС Карин Приен комментирует это в неформальном тоне на ntv: "Кого-то хотели позвать, но никто не позвал". К понедельнику вечеру, когда штатный председатель Мерца Hendrik Wüst отказался от своей кандидатуры, все стало ясно.

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Вюст поставляет решающий импульс вопросу "К" внутри Союза. Как и Зёдер, Вюст также претендовал на эту должность. Он возглавляет черно-зеленую коалицию в Северном Рейне-Вестфалии, чем отличается от Зёдера, который исключил возможность коалиции с "Зелеными" для себя. В ХДС немногие хотят открытой борьбы за власть. Предпочтительнее сконцентрироваться на проблемах действующей коалиции, а не на внутренних интригах, учитывая насущные вызовы страны. Миграция, Украина, энергоснабжение - вот лишь некоторые из них.

Теперь Мерц - безоговорочно. Консервативный ветеран из Сауэрланда. Вечный соперник Меркель. Тот, кто казался давно ушедшим в прошлое. Когда он начал свою политическую реинтеграцию в 2018 году, он представился как "Мерц с 'е'", из-за путаницы на федеральной пресс-конференции. Теперь это в прошлом. Хотя он не был повсеместно принят в ХДС, он почти победил Аннегрет Крамп-Карренбауэр в борьбе за пост председателя партии. Год спустя победил Армин Лашет. Оба считались "меркелистами", в то время как Мерц выступал за отход от центристского курса канцлера Меркель.

В 66 лет он стал председателем партии. Его время пришло после проигранных федеральных выборов. Опрос партии показал, что примерно две трети поддерживают его возвращение, что soon party conference endorsed. Мерц победил в третий раз: finally, chairman of the CDU at 66. Soon after, he took over the leadership of the Union's parliamentary group in the Bundestag, giving him the platform he needed. После нескольких лет правления большой коалиции жизнь вернулась в партию. Мерц излучал агрессию и часто провоцировал страстные вспышки у канцлера Олафа Шольца.

Первой задачей Мерца было устранить последствия поражения ХДС на федеральных выборах и восстановить партию. Проблема заключалась не только в плохой кампании. Многие потеряли из виду, за что стоит партия. Военная служба была отменена, начался отказ от ядерной энергии, и был легализован брак между лицами одного пола. Мерц поручил Карстену Линнemannу, нынешнему генеральному секретарю, создать новую базовую программу. Процесс был больше о пути, чем о цели, но он оживил партию. В многочисленных рабочих группах постепенно возникло чувство обновления, которого многие почти забыли.

В настоящее время ХДС процветает, по крайней мере, на первый взгляд. В опросах он опережает СДПГ, "Зеленых" и FDP вместе взятых. Эти цифры лучшие с федеральных выборов, в основном благодаря усилиям Мерца. Он восстановил единство в партии, восстановил ее признание и установил конструктивную и ответственную оппозицию. Это не было данностью; в конце 2021 года ХДС балансировал на грани исчезновения, как и другие христианско-демократические или центристские партии в Европе в подобных обстоятельствах, например, во Франции и Италии.

Лидер ХДС имеет "первоочередное право отказа" на кандидатуру, уникальный термин, который многое говорит о самовосприятии партии. И со стороны многих в ХДС Мерц, безусловно, заслужил это право, несмотря на скандалы. Он назвал некоторых людей "малыми пашами" во время интервью с Маркусом Ланцем и подвергся критике. Он также извинился за намек на то, что украинцы вовлечены в "туристический статус беженца". Однако эти инциденты, похоже, остались в прошлом. В этом году Мерца, казалось, не затронули скандалы, и даже спорная обложка "Der Spiegel" не причинила ему серьезного вреда.

СДПГ выразила надежду на Мерца как на своего кандидата в канцлеры.

Однако есть и противоположные мнения. Показатели коалиции "светофор" оставляют желать лучшего, и трудно представить, что они получат более 30 процентов, плюс небольшой запас. Самое большое преимущество Мерца также является его слабостью: он вызывает споры. Некоторые относятся к нему положительно, другие решительно против него. Разве федеральный канцлер не должен быть объединяющей фигурой? Сможет ли Мерц справиться с этой задачей? Маловероятно, что избиратели СДПГ или Зеленых скажут: "На самом деле, я не поддерживаю ХДС, но сделаю исключение для Мерца".

Интересно, что СДПГ открыто выразила желание видеть Мерца своим кандидатом в канцлеры. Они видят в нем легкую мишень. Это видно по тенденциометру RTL и ntv. В настоящее время его поддерживают всего 26 процентов. Удача Мерца в том, что Шольц не намного опережает его. И у СДПГ и Зеленых есть свои проблемы. Мерцу не нужно блистать, чтобы выиграть выборы, ему просто нужно безопасно провести партию к победе.

Теперь на Мерце сосредоточено новое внимание. Он стал потенциальным канцлером, марафоном на пути к канцелярии 28 сентября 2025 года. У него самое многообещающее стартовое положение. Но Армин Лашет имел подобные преимущества, прежде чем Маркус Сöder не встал у него на пути. Но на этот раз все должно быть иначе.

