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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Мерц предлагает Зелёным уйти из коалиционного партнерства

 and  Yaroslav Smith
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После своей победы, как кандидат в канцлеры Союза, Фридрих Мерц сейчас обсуждает потенциальные...
После своей победы, как кандидат в канцлеры Союза, Фридрих Мерц сейчас обсуждает потенциальные коалиционные партнерства.

Мерц предлагает Зелёным уйти из коалиционного партнерства

Лидер Союза Сöder заявлял ранее, что отвергнет коалицию между Союзом и "Зелеными" после федеральных выборов, и теперь Мерц, возглавляющий ХДС, разделяет это мнение. Объясняя свое решение, Мерц заявил, что виной всему "Зеленые". Во вторник вечером, во время эфира на ARD, Мерц сказал, что в настоящее время коалиция с "Зелеными" маловероятна. Однако он предположил, что изменения в течение следующих двенадцати месяцев могут изменить эту перспективу. Мерц обвинил "Зеленых" в неприятных расхождениях в экономической политике между двумя партиями. Кроме того, он повторил обвинения Союза в излишней регуляции и "техно-недоверии" "Зеленых". Мерц приоритетной задачей назвал укрепить ХДС/ХСС на предстоящих федеральных выборах настолько, чтобы ни одна партия не могла бы править без или против них. Имея несколько потенциальных партнеров по коалиции, таких как СДПГ и "Зеленые", было бы выгодно, как подчеркнул Мерц.

С другой стороны, "Зеленые" колеблются в отношении союза с ХДС/ХСС. Лидер фракции "Зеленых" в бундестаге, Дрёге, выразила свою критику во вторник, заявив, что ХДС в настоящее время склонен приуменьшать защиту климата, препятствовать мерам по защите климата и не хватает смелости решительно продвигаться в области климатических инициатив.

Долгосрочная вражда Сödera с "Зелеными"

В последние недели августа Сöder, возглавляющий ХСС, четко дал понять, что хочет предотвратить черно-зеленую коалицию на национальном уровне после федеральных выборов 2025 года. Сöder подчеркнул, что для этого было бы необходимо согласие его партии, но оно не будет получено. Он повторил, что черно-зеленая коалиция не сработает под его руководством. Сöder также отметил, что "Зеленые" не полностью поняли, что Союз состоит tanto из ХДС, как и из ХСС. Как лидер ХСС, Сöder также имел право самостоятельно исключить коалицию с "Зелеными". "Без нас ничего не произойдет", - заявил Сöder.

С уходом Сödera во вторник Мерц был фактически назван кандидатом Союза на пост канцлера на следующий год.

Комиссия, скорее всего, окажется в сложном процессе переговоров, если ХДС/ХСС и "Зеленые" не смогут сформировать коалицию после федеральных выборов из-за расхождений во взглядах на экономическую политику и защиту климата. В свете долгой вражды Сödera с "Зелеными" и недавних заявлений Мерца кажется маловероятным, что две партии придут к соглашению в ближайшее время.

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